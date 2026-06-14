慌てて庭の洗濯物を取り込む手伝いをしたが――きょう14日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「雨と傘と親切と」など3本を放送する。

「雨と傘と親切と」

サザエが友人の家でおしゃべりしていると、雨が降り出す。慌てて庭の洗濯物を取り込む友人を、サザエも手伝う。大急ぎで洗濯物を縁側へ放ると、山になった洗濯物の中からその家の子供が出てくる。寝そべって本を読んでいた子供の上に、サザエは洗濯物を放っていたのだ。その話を聞いたカツオは「姉さんの親切は仇(あだ)になることが多い」と言う。

「波平の身だしなみ」

波平は肌着姿で外出してしまい、フネに怒られる夢を見る。翌日、波平は散歩に行く前に、きちんとヒゲをそり、身だしなみを整える。いつもより入念な準備をしている波平を家族は不思議に思う。外出用の着物に着替えて出かけようとすると、家族から散歩ならウオーキングウエアがいいと勧められ、急きょ着替えることにする。

「らしくないマスオさん」

食堂に入ったマスオは、評論家たちの“節約すべき”“健康第一”の意見に左右され、一度頼んだ注文を、あれこれと変えてしまう。その話をノリスケにすると、マスオは優柔不断で人の意見に流されやすい、と言われる。マスオはたしかに思い当たることがいろいろとあり、これからは何を言われても流されないようにしよう、と決心する。

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