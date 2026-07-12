最終回の放送まで残りわずかとなった、2025年9月からテレビ朝日系にて放送中の『仮面ライダーゼッツ』では、番組キャストが全国各地を巡る「仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ」を9月・10月に開催する。今回、ティザービジュアルと、各種チケットの発売情報を解禁した。

仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ

「仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ」は、一年間応援してくれたファンに向けて、番組キャストが全国5都市を巡る特別なツアー。9月26日(土)の大阪公演を皮切りに、10月4日(日)に愛知、10月10日(土)に新潟、10月17日(土)に福岡へ。そして最終会場となる東京公演は10月24日(土)、10月25日(日)の2DAYSにて開催する。

ツアーを盛り上げる全公演登壇キャストは、万津莫／仮面ライダーゼッツ役の今井竜太郎、ねむ役の堀口真帆、富士見鉄也役の三嶋健太、南雲なすか役の小貫莉奈、万津美浪役の八木美樹、ジーク／仮面ライダードォーン役の天野浩成、ノクス／仮面ライダーノクス役の古川雄輝。そしてトークショーMCとして篠宮暁の帯同も決定、この豪華8名が全国5都市を駆け抜ける。

ティザービジュアル&各種チケット情報解禁!

今回、ティザービジュアルと、各種チケットの発売情報が解禁された。

ティザービジュアルは、仮面ライダーゼッツの究極の姿となる「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」が大きく目を引くスタイリッシュなデザイン。水しぶきと共にゼッツが飛び込む姿は、まるで観客自身も一緒に“夢の世界”へと誘われるような、幻想的な世界観が表現されている。キャッチコピーは「“夢”の結末を見届けよ。」 。「仮面ライダーゼッツ」という物語自体をひとつの大きな“夢”と捉え、その壮大なフィナーレを予感させるビジュアルになった。

TTFC先行でしか手に入らない限定デザインのオリジナルチケット

8月30日(日)からの会場チケット一般発売に先駆け、7月12日(日)AM9:30より会場チケットの一次先行受付がスタートする。チケットぴあでのプレイガイド最速先行等に加え、TTFC 先行(東映特撮ファンクラブ会員限定)も開始。このTTFC先行では、莫たちのソロビジュアルが連なった、華やかなオリジナルデザインチケットを選択することができる。

各種先行販売において、「エージェントショルダーストラップ」付きの特典チケット(会場チケット金額に+2,800円)も選択可能。ショルダーストラップはエージェント姿の莫が装着しているハーネスを連想させるようなデザインで、小物入れとフォンタブも完備した機能性も光るアイテムだ。

さらに全会場の入場者プレゼントとして、莫をはじめとした全公演登壇キャスト7名がドット絵になった、「ゼッツFSオリジナルカプセム」(全7種類)がランダム配布されることが決定。そして、終演後には目の前で仮面ライダーたちと触れ合うことができる「キャラクターハイタッチ会」も実施予定だ。

会場チケット料金

通常公演(大阪・愛知・新潟・福岡・東京DAY1)

入場券:大人 8,000円 (税込・中学生以上) ／ 子供 5,500円 (税込・3歳以上～小学生)

SP公演(10/25(日)東京DAY2)

10:00の回/13:30の回…一律10,000円（税込）

17:00の回…一律11,000円（税込）

※ご購入後の返金、及び振替は、公演中止の場合を除き受けられない。

※3歳以上有料。3歳未満(0～2歳)膝上鑑賞無料。但し、席が必要な場合は有料。

販売スケジュール

8月30日(日)AM9:30一般発売

7月12日(日)AM9:30～チケット先行申込み受付中

プレイガイド最速先行(抽選):7月26日(日)23:59まで受付

いち早プレリザーブ(抽選)ぴあプレミアム会員限定(ぴあカード決済):7月20日(月・祝)23:59まで受付

TTFC先行(抽選)東映特撮ファンクラブ会員限定:7月20日(月・祝)23:59まで受付

キャラクターハイタッチ会(予定)

公演の終了後に仮面ライダーとのハイタッチ会を実施予定、登場キャラクター(予定)は仮面ライダーゼッツ／仮面ライダーノクス／仮面ライダードォーン。チケットは8月30日AM9:30より「チケットぴあ」にて先着発売予定。

ハイタッチ券:大人 1,500円 (中学生以上)／ 子供 800円(3歳以上～小学生)

※ハイタッチ券のみではご入場・公演観覧・ハイタッチ会への参加はできない。必ず該当公演の入場券をご購入の上で、ハイタッチ券を購入すること。

※入場券とハイタッチ券の公演回が異なる場合も、ハイタッチ会には参加できない。購入の際は購入済みの入場券と公演回が一致しているか確認すること。

※10月25日(日)の東京スペシャル公演では公演スケジュールの都合上、ハイタッチ会は実施しない。

※8月30日AM9:30より「チケットぴあ」にて先着発売予定。各公演の枚数には限りがある。

※登場キャラクターは予定。予告なく変更となる場合がある。俳優とのハイタッチ会ではない。 (C)2025 石森プロ・テレビ朝日･ADK EM･東映