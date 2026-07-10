TAMASHII NATIONSが誇る、世界で活躍する実写作品キャラクターのアクションフィギュアにフォーカスしたイベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」が、2026年7月10日から10月26日まで、東京・秋葉原「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて開催される。

今年は『仮面ライダー』生誕55周年、『ウルトラマン』生誕60周年という節目の年であり、『ゴジラ』映画最新作『ゴジラ－0.0』が公開される年でもある。映像作品で見られるヒーローの勇姿をあますところなく立体化し、劇中のイメージに忠実なポージングが可能なS.H.Figuarts(真骨彫製法)の成立過程を一望できるスペースや、約50年もの時を超え、現代によみがえったかつての大ヒット商品の「復活ゾーン」、そして最新商品が迫力のジオラマと共に並べられた展示コーナーなど、ファンにはたまらない空間が広がっている。

TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026 メインビジュアル

注目の「イベント開催記念商品」

入口を抜けると、今回のイベント開催記念商品が我々を出迎えてくれる。

イベント開催記念商品はこちらの3品

S.H.Figuarts にせウルトラマン

「S.H.Figuarts にせウルトラマン」は空想特撮シリーズ『ウルトラマン』(1966年)でザラブ星人が化けたウルトラマンのニセモノで、悪そうにつりあがった目が特徴。商品には、ホシノ少年隊員がぶらさがったロープが付属する。

S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム

「S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」は『仮面ライダーガヴ』(2024年)に登場した敵ライダー。変身アイテムとなる専用武器・ベイクマグナムも精密に造型されている。

S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーファイズ Night Color Ver.

「S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」は、暗闇の中で赤く発光する全身のライン(フォトンブラッド)とマスクの目を印象付けるべく、ボディ部分をダーク仕様に塗装した逸品。『仮面ライダー555』(2003年)に登場。

S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーファイズ Night Color Ver.

歴史や造形、アクションフィギュアのこだわり

会場内で目をひいたのは、リアルなプロポーションと自由自在な可動の両立を目指し、アクションフィギュアの根本に立ち返って人間の「骨格」から造型を行ったS.H.Figuarts(真骨彫製法)の「造型」について、実物見本を並べながら紹介・解説が行われたスペースだ。キャラクターによっては、実際の演者(スーツアクター)の全身スキャンデータをベースに造型が施されているなど、映像作品の中で魅力を発揮する各キャラクターを、いかにして全身可動のアクションフィギュアに落とし込むか、研究・開発がなされていることがうかがえる。

S.H.Monster Arts ゴジラシリーズにおける造型

「歴史」のコーナーでは、ダイキャスト合金を使用した「ズッシリ重くて精密なキャラクターフィギュア」の原点「超合金マジンガーＺ」(1974年発売)から始まり、装着変身シリーズ、そしてS.H.Figuartsへと進歩・発展していったアクションフィギュアの歩みが、実物見本のディスプレイと共に詳細解説された。

懐かしの復活アイテムも展示

「復活ゾーン」では、2000年に発売されて大好評を獲得した『仮面ライダークウガ』のアクションフィギュア「装着変身」と、2026年、26年ぶりのリニューアルとなった「装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム」の両方が展示されている。

リニューアル版は人間の素体に硬質パーツを装着していく「装着変身」の楽しさやプロポーションを継承しつつ、一部の外観と可動をアップデートして、よりクオリティの高い商品になっているという。

続いては、70年代に一世を風靡した、『仮面ライダー』(1971年)と『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年)の人気商品がリニューアルされて登場。

特撮やアニメ作品に登場するキャラクターの「乗り物」をリアルに再現したミニカーシリーズ「ポピニカ」の原点となった「ミニミニサイクロン号」は、『仮面ライダー』第14話から活躍した「仮面ライダー2号」の愛車・サイクロン号(改造サイクロン)が商品化された。今回の「復活」計画では、仮面ライダー2号のサイクロン号とともに、フルカウリングタイプのサイクロン号(オープニング映像で使用された初期バージョン)に乗った「仮面ライダー1号」の商品化も実現した。

黒十字軍から世界を守る5人の戦士『秘密戦隊ゴレンジャー』は、放送当時5人のヒーローすべてが「超合金」となって発売された。今回は、リーダーの「アカレンジャー」がどうどうの「復活」を果たしている。布製コスチュームを着た等身大ヒーローのアカレンジャーは、合金ボディの「超合金」になると少々硬い印象を受けるが、専用台座でポーズをとるアカレンジャーの力強さからは、問答無用の魅力が感じられる。

アギト・ゼッツ、最新アイテムがずらり

今年、放送25周年を迎えた『仮面ライダーアギト』(2001年)からは、仮面ライダーギルス＆ギルスレイダー、仮面ライダーアギト グランドフォーム(25ｔｈ Anniversary Ver.)、そして最新映画『アギト―超能力戦争―』に登場した仮面ライダーG7が展示。いずれもS.H.Figuarts(真骨彫製法)である。

S.H.Figuarts 津上翔一

その隣にいる「S.H.Figuarts 津上翔一」は、真魚の手作り弁当を手にしてニッコリほほえんでいる特徴的な姿がディスプレイされた。

『仮面ライダーゼッツ』(2025年)からは、S.H.Figuarts「仮面ライダードォーン」「コードゼロイダー(ビークルモード)」「仮面ライダーゼッツ カタストロム」そして「万津莫」が展示。夢の中で活躍するCODEエージェント：セブンの衣装に身を包み、頭の特徴的な「寝ぐせ」も忠実再現された莫のクールなポージングに注目である。

S.H.Figuarts 万津莫

S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリーナイト

『ウルトラファイトビクトリー』に登場した、ウルトラマンビクトリーの強化形態を商品化した「S.H.Figuarts ウルトラマンビクトリーナイト」の勇姿。

本イベント開催初日と同じく、7月10日に放送された『ウルトラマン誕生』(ウルトラマン前夜祭)の一場面をジオラマで再現した、ウルトラマン60周年記念コーナー。

本イベント開催初日と同じく、7月10日に放送された『ウルトラマン誕生』(ウルトラマン前夜祭)の一場面をジオラマで再現した、ウルトラマン60周年記念コーナー。『ウルトラＱ』から続くモノクロ放送(中継録画)だった『ウルトラマン誕生』の雰囲気が忠実に再現されている。今やウルトラマンといえば銀と赤の鮮やかなカラーリングで知られているが、すべての色をなくしたこのモノクロ仕様のウルトラマン、ウルトラ怪獣(レッドキング、バルタン星人)のインパクトは実に大きい。60周年記念にふさわしい渋味のあるアイテムだといえよう。

S.H.Monster Arts カイザーギドラ (ゴジラFINAL WARS)

圧倒的ボリュームで迫る「S.H.Monster Arts カイザーギドラ」。東宝映画『ゴジラFINAL WARS』にて、ゴジラとの最終決戦をイメージしたジオラマでは、新生「轟天号」も確認できる。

S.H.Monster Arts 3式機龍(右)(重武装型/高機動型)

S.H.Monster Arts ゴジラ(2003)

『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』(2003年)での、ゴジラと3式機龍との決戦シーンをジオラマで再現。メタリックな装甲と、幅広い可動域を持つ3式機龍(メカゴジラ)のカッコよさに酔いしれよう。

前回のイベントでの参考展示から頭部のディテールなどを修整し、より映像作品『宇宙刑事ギャバン』(1982年)のイメージに近づいた感のある「S.H.Figuarts(真骨彫製法)宇宙刑事ギャバン」。今後の商品化に大いなる期待が寄せられる。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(2026年)より、「S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ」の勇姿。こちらは2026年8月より販売開始される一般商品となる。

TAMASHII NATIONS STORE TOKYO

所在地:東京都千代田区神田花岡町1-1 TAMASHII NATIONS STORE TOKYO

アクセス:JR秋葉原駅 電気街口より徒歩1分/つくばエクスプレス秋葉原駅 徒歩2分/都営新宿線岩本町 徒歩3分

営業時間:10:00~20:00

秋田英夫 あきたひでお 主に特撮ヒーロー作品や怪獣映画を扱う雑誌・書籍でインタビュー取材・解説記事などを執筆。これまでの仕事は『宇宙刑事大全』『大人のウルトラマンシリーズ大図鑑』『ゴジラの常識』『仮面ライダー昭和最強伝説』『日本特撮技術大全』『東映スーパー戦隊大全』『上原正三シナリオ選集』『DVDバトルフィーバーJ（解説書）』ほか多数。 この著者の記事一覧はこちら

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