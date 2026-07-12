神奈川県横浜市・JR関内(かんない)駅前に開業したホテル「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」では、愛犬と気軽に都市を満喫する新しい旅のスタイル「愛犬都市旅宣言」を推進。公園や海辺など散歩スポットが豊富で愛犬と過ごしやすい横浜ならではの都市旅を提案している。実際に見てきた、愛犬連れ旅にうれしいポイントを紹介したい。

ワンフロアまるごと愛犬専用フロア

OMO7横浜には、星野リゾート最大の全32室のドッグフレンドリーな客室と愛犬専用フロアが用意されている。客室タイプは、「ドッグフレンドリーダブルルーム」「ドッグフレンドリーデラックスルーム」「ドッグフレンドリースイート」で、大型犬と宿泊可能な部屋もある。ケージや食器などの備品とペット用アメニティも充実。

星野リゾート最大の全32室のドッグフレンドリーな客室

中でもドッグフレンドリースイートは、6名定員に加えて小型犬から大型犬まで2頭と一緒に過ごせる広さ。

ワンちゃんも快適に過ごせそう

思いきり遊べるドッグラン＆ドッグラウンジ

「OMOドッグガーデン」は、屋外ドッグランと屋内ドッグラウンジの両方を備える。屋外ドッグランは横浜スタジアムビューの広々空間で思いきり遊べそうだ。屋内ドッグラウンジは全天候型で、ボールプールやオリジナルフォトスポットのほか、飼い主がくつろげるスペースも用意されている。

横浜スタジアムビューのドッグラン

ワンちゃんの大きさに合わせてエリア分けも

全天候型の屋内ドッグラウンジ

思い出も残せるフォトスポット

シャンプーやブラッシングなどのお手入れができるグルーミングルームまであった

街を知り尽くしたホテルスタッフ「ご近所ガイド OMOレンジャー」による「愛犬ご近所マップ」には、愛犬と一緒に過ごせるおすすめの飲食店やショップ、散歩にぴったりな公園など、街歩きが楽しくなる情報が集められている。

他にも、スマホで留守中の愛犬を見守るペットカメラの貸し出しがあったり、愛犬連れで「OMOベーカリー」の指定席やテラス席を利用できたり、夜のイベント「ローカルリズムナイト」に参加できたりと、うれしいサポートがいっぱい。「愛犬都市旅宣言」のホテルで、ワンちゃんと特別な時間を過ごしてみてはいかがだろうか。

OMOベースのショップでもかわいらしい愛犬用の横浜土産を発見

取材協力: 星野リゾート