"横浜グルメ"といえばなにが思い浮かぶだろうか。2026年春、神奈川県横浜市・JR関内(かんない)駅前に開業したホテル「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」では、港町・横浜ならではの食文化にも出会うことができた。

ブランド初登場の「OMOベーカリー」で"パン飲み"

注目はなんといってもOMOブランド初の形態となる「OMOベーカリー」。店内で焼き上げたパン約30種がずらりと並ぶ。人気商品はカレー伝来の地である横浜にちなんだ特製のカレーパン5種(各360円〜480円)。なかみはスパイスがすべて異なる、ホテルレストランのつくるこだわりのカレーだそう。一番人気は「ビーフカレーパン」(390円)。「キッズカレーパン」(360円)は見た目もニッコリかわいい。

約30種類からパンを選べる「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」2階の「OMOベーカリー」

人気の特製カレーパン

夜は、パンをおつまみや料理として楽しみながらお酒を飲む「パン飲み」をぜひ楽しみたい。

ワイン各種から好きな1杯を

宿泊者以外も利用OKなので、カフェとして気軽なホテル体験にもぴったりだ。

朝食ビュッフェには点心やお粥も

「OMOダイニング」では、宿泊者限定で新スタイルビュッフェ朝食「Yokohama Morning Specialties」(大人4,000円、小人2,000円)を提供。

「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」2階の「OMOダイニング」

パンや卵料理、サラダ、フルーツといった定番メニューはもちろん、蒸し立ての点心など横浜らしさが楽しめるライブキッチンも。

新スタイルビュッフェ朝食「Yokohama Morning Specialties」(宿泊者限定/大人4,000円、小人2,000円)

横浜らしさが楽しめるライブキッチン

蒸し立ての点心をかわいらしいミニせいろで

星野リゾートの施設ではおなじみの彩り豊かなフレーバーウォーター

創作中華から横浜らしいナポリタンまで幅広く

この「OMOダイニング」、夜(17時30分～21時)は誰でも予約不要で利用できる。メニューはオマール海老の麻婆ポットパイや、スパイシーなラムを包んだ赤の餃子など創作中華を中心に、横浜らしいナポリタンやドリアなどの洋食も提供している。

創作中華や横浜らしい洋食をアラカルトで

ホテル開業とともに誕生した新たな横浜グルメからも、港町の「ハマイズム」を感じてみてはいかがだろうか。

取材協力: 星野リゾート