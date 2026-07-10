星野リゾートが全国に展開する都市ホテルブランド「OMO」では、さまざまなアクティビティを通してその地域の魅力や都市観光の楽しさを伝えている。2026年春、神奈川県横浜市・JR関内(かんない)駅前に開業したホテル「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」でも館内や街歩きで横浜の魅力をたっぷりと感じることができた。

OMOを語る上で欠かすことができないのが、街を知り尽くしたホテルスタッフ「ご近所ガイドOMOレンジャー」。OMO7横浜 by 星野リゾートでも、OMOレンジャーが街を楽しみ尽くす旅の案内人となってくれる。

ディープな酒飲みの街の歩き方を教わる

まずは「野毛ホッピングセレクション」。600店以上が連なる酒飲みの聖地・野毛を隈なく歩いたOMOレンジャーが、楽しいトークとともにおすすめの店を紹介してくれる。街にくり出す前に参加すれば、夜のハシゴ酒の楽しみが倍増しそうだ。

気分に合わせておすすめの店を紹介してくれる

オリジナルのお店紹介カードがどれもかわいい

横浜らしい音楽で気分上々の夜

ホテルに帰ってからの夜のお楽しみは、ローカルリズムナイト「気分上々、ハマナイト」。「ハイテンションな音楽で気分上々」「ジャズの歴史に思いを馳せる」「"横浜"の魂に心躍らす」など、時間帯によって移り変わる音楽とグルメを楽しむことができる。

盛り上がるもよし

お酒を片手にゆったりくつろぐもよし

通常会場となる屋上テラス「HAMAKAZEテラス」は、間近にある横浜スタジアムを望むには最高のロケーション。

横浜のクラフトビール「REVO Brewing 横浜家系 IPA」と「ミックスフライドポテト」(600円)

夜の横浜スタジアムを眺めるのも特別な時間

ガイド付きツアーで横浜の歴史を学ぶ

すべてのOMOで毎日開催されているのが、OMOレンジャーによるガイド付きツアー(宿泊者は自由に参加できる/無料)。

OMO7横浜 by 星野リゾートでは「横浜レガシーウォーク」と題して、ホテル周辺の街歩きを楽しみながら横浜の歴史を学び、さらにホテルの建築の美しさと歴史を紐解くツアーが用意されている。OMOレンジャーのたのしいトークを聞きながら歴史的建造物を巡る。

ホテルのご近所マップ

だれかに話したくなるような横浜エピソードがいっぱい

OMOレンジャーのご近所アクティビティ

OMOレンジャーが教えてくれる横浜トリビアは初めて知るものばかり。もしかしたら地元ハマっ子が知らないものもあるかも!? レガシーホテルを起点に、横浜を楽しみ尽くす旅へ出かけてみてはいかがだろうか。

取材協力: 星野リゾート