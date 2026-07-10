「OMO5横浜馬車道(おも) by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)は7月15日から、夜景と名店の美食をお部屋で楽しむプラン「BASHAMICHI PARTY TIME」(1名 18,800円～/1室3名利用時)を提供する。

同プランでは、ご近所のイタリアンの名店からテイクアウトしたパーティー料理セットを、キッチンやダイニングを備えた客室で楽しめる。誕生日や記念日など、特別な日の滞在にぴったりの圧倒的なロケーション。周囲の視線も時間も気にせず、窓外に広がるドラマチックな夜景とともに、気ままな非日常のひとときを満喫できる。

期間は2026年7月15日～11月30日。料金は1名18,800円～(1室3名利用時)で、宿泊、オリジナルパーティー料理セット、フルーツデコレーションケーキ、スパークリングワイン、食器・テーブルウェアレンタルが含まれる(フラワーブーケは別途有料)。定員は1日3組(1組2名以上)。公式サイトにて5日前まで予約を受け付ける。

ご近所のイタリアンの名店が手掛けるパーティー料理セット

(左)Trattoria Da KENZO パーティー料理セット/(右)グループでパーティーを楽しむイメージ

横浜・馬車道で愛されるイタリアンの名店「Trattoria Da KENZO(トラットリア・ダ・ケンゾー)」が手掛ける、同ホテルオリジナルのパーティー料理セットをテイクアウト。調理の手間なく、本格的なお店の味を客室で楽しめる。さらに、パーティー気分を盛り上げる食器やテーブルウェアも完備。後片付けの心配もないため、気兼ねなくプライベートなパーティーを楽しむことができる。

地上154m以上の高層階からドラマチックな夜景を独り占め

地上154m以上の高層階に位置する客室の窓外には、横浜のドラマチックな夜景が広がる。レストランや自宅とは異なる圧倒的なロケーション。キッチンやダイニングを備えたプライベート空間だからこそ、周囲の視線や時間を気にせず夜景を独り占めできる。

目的に合わせてパーティーをアレンジ

アニバーサリーアイテムイメージ

同プランには、誕生日や記念日の席をさらに盛り上げるフルーツデコレーションケーキとスパークリングワインがあらかじめ含まれている。オプションでフラワーブーケを予約することも可能で、目的に合わせて自由にパーティーをアレンジできる。