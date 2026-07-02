星野リゾートが展開する「星のや富士」(山梨県南都留郡)は10月1日から、「狩猟体験ツアー」(1名 111,000円)を開催する。

富士北麓では、増えすぎたシカやイノシシによる農林業被害(獣害)や、樹皮・植物の食害による生態系の破壊が深刻な課題となっている。山梨県内のシカによる農業被害額は年間約5,000万円(令和6年度)にのぼり、県は管理計画に基づき個体数調整を行っているが、捕獲された個体のうちジビエとして活用されるのは約1割に留まり、多くが廃棄されているのが現状だ。

同施設では、この地域課題に向き合い、開業以来ジビエ料理の提供を継続してきた。2017年に開始した本ツアーは、これまで9年間で累計38組のゲストに、一流の猟師や伝統工芸士の技術を通じて「命の重み」を伝えてきた。

今年は2026年10月1日～2027年1月7日の全8回、2泊3日で開催する。狩猟の見学・体験や、命が食材や伝統工芸品に昇華される一連の流れを巡ることで、命のつながりを見つめなおす、大人の食育プログラム。10年目を迎える今年は、林業家とともに富士の森を歩き、自然の営みを肌で感じる「自然を学ぶ森歩き」が新たに加わった。

料金は1名 111,000円(税・サービス料込/宿泊料別)で、定員は1日1組(1組2～3名)。公式サイトより2週間前まで予約を受け付ける。

狩猟体験を通じて命をいただくことへの理解を深める

同ツアーは、富士北麓の森の中で行われる。シカにとって豊富な食料があり、人の立ち入りも少ないことから、頭数が増え続けているエリアである。ツアーを案内するのは、狩猟に精通し、上質なジビエの生産にも携わる地元の猟師。いただいた命を美味しいジビエとして世に送り出すためには、ただ狩猟を行うだけでなく、仕留め方や放血、温度管理、解体それぞれの技術と、一連の作業の素早さが求められる。シカ・イノシシの生態を知り尽くし、一流の技術を持つ猟師の狩猟に同行し、捕った獲物を極上のジビエに昇華させるためのこだわりを聞きながら、狩猟の一連の流れを間近で見学・体験する。

林業家とともに、森の営みを知る「自然を学ぶ森歩き」

狩猟体験の前日に、星のや富士の森を地元の林業家と共に歩く。「自然を学ぶ森歩き」では、林業家から富士の森の成り立ちやどのようにして動物たちの棲み処となったのかなどについて話を聞きながら、獣道や動物の痕跡を探索する。なぜこの豊かな森において狩猟という文化が必要とされてきたのか、その理由を肌で感じる時間となる。散策後は、森の特等席で焚き火を囲みながら、心地よさを感じ、翌日の狩猟体験への理解を深め知的好奇心を刺激する。

命を余すところなく美食に仕上げる「ジビエディナー」

鹿肉を余すところなく使用したジビエディナー

狩猟体験後の夕食は、鹿肉を余すところなく使い、美食に仕上げた「ジビエディナー」。屋外の会場で富士山麓周辺で獲れたジビエを味わうコース料理。鹿は、季節ごとに食べているものが異なり、それによって肉の味わいも変化する。特に秋はどんぐりや木の実を食べるため、脂を蓄え、1年の中でも美味しいジビエが楽しめる時期。食材として美味しく消費するまでの流れを体験することで、命を無駄なくいただくことの大切さについて考えを深める。

伝統文化を通じて命のサイクルを感じる「甲州印伝の漆付け」

「甲州印伝」は、鹿革に漆で美しい文様をあしらった生地から作られる山梨の伝統工芸品。軽くて柔らかい質感でありながら丈夫である鹿革は、古くは武具に使われていた。同ツアーでは、文様の漆付け体験を星のや富士のキャビン(客室)で行う。漆付けを教えるのは、日本で唯一甲州印伝の伝統工芸士の資格を持つ山本裕輔氏。同施設オリジナルの文様型から好みのものを選び、漆付けをした鹿革は、希望の小物に加工され、後日自宅に届けられる。鹿革が加工されていく過程を体験し、食材として食べられる部分以外も、命を無駄にすることなく資源として活用する方法を学ぶ。