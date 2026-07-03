星野リゾートは、旬のフルーツを堪能する旅特集として、各施設で夏限定のプログラムを展開する。

旬のフルーツを堪能できる

「星のや富士」(山梨県南都留郡）では7月1日から、河口湖の絶景を望む客室テラスで山梨の桃を味わう「薫る桃のグラマラス朝食」を、1日1組限定で提供開始した。夏に旬を迎える3種の桃を5種のワインビネガーとともに楽しめる。大玉で果汁豊かな桃をくり抜き、器に見立てた冷製スープ、スウィートビネガーで味わうケークサレ（塩味のケーキ）、バルサミコ酢を使用した桃のシュガーローストなどを用意する。提供は8月31日まで。

薫る桃のグラマラス朝食

「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)では6月1日から、海を臨む特等席でマンゴーを味わい尽くす「みーくふぁやーマンゴー朝食」を提供している。シェフ厳選のマンゴーをパイ生地で包んだメインディッシュ「マンゴーのヴォロヴァン」を提供。焼き立てに冷たいマンゴーソースをかけて味わえる。そのほか、スムージーやフルーツティーなど全6種類のアレンジメニューを用意する。提供は8月31日まで。

みーくふぁやーマンゴー朝食

「西表島ホテル」(沖縄県八重山郡)では7月31日まで、市場にほぼ出回らないマンゴーを堪能する「至福のマンゴーモーニング」を提供する。早朝に農園を訪れ、農家から栽培のこだわりを聞く農園ツアーでは、実際に旬のマンゴーを収穫。農園から戻ったあとは、食べごろのマンゴーをたっぷり使用したフレンチトーストやパルフェサラダなどをモーニングセットで味わえる。

至福のマンゴーモーニング

全国屈指の桃生産地であり、夏の間はさまざまな品種の桃が出回る福島県。「磐梯山温泉ホテル」(福島県耶麻郡)では7月10日～8月31日、名産の桃を満喫できる「はらくっち桃フェス」を開催する。果樹園をイメージした会場で、「もぎたてもも水」「ももクリームソーダ」など、桃を使ったひんやりスイーツを堪能できる。磐梯山を眺めながら楽しむ「ももピクニックセット」も用意する。