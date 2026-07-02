「OMO5沖縄那覇(おも)by 星野リゾート」(沖縄県那覇市)は9月1日から、首里城正殿復興の歴史的な節目を独自にお祝いする「首里城かりゆしステイ」を提供する。

首里城かりゆしステイ

2019年の火災により正殿を含む多くの建物が焼失した首里城は、2026年11月22日に正殿復元の完成式を迎え、11月23日から一般公開される。同ホテルでは、焼失した首里城の赤瓦を施した復興シーサーと共に宿泊客を出迎えるほか、独自のアクティビティとして「首里城講座」を開催し、復興中も首里城へ足を運ぶきっかけを創出してきた。復興のプロセスを見守り発信し続けてきたからこそ、宿泊者と一緒にこの記念すべき瞬間を分かち合いたいと考え、同プログラムの開催に至ったという。

「かりゆし」とは、沖縄の方言で「めでたいこと」や「縁起が良いこと」を意味する。同プログラムでは、首里城正殿完成という歴史的な節目に、ただ宿泊するだけではない首里城を丸ごと愉しめる滞在を提案する。

期間は2026年9月1日～2027年3月31日、予約は不要で日帰り利用も可能。三線ライブのみ宿泊者限定となる。

首里城が好きになるウラ側解説

首里城レンジャー解説イメージ

期間中は、首里城を熟知したスタッフ「首里城レンジャー」が、沖縄の伝統衣装の一つであるドゥジンをモチーフにした羽織を着て登場する。復興の歩みや、琉球王朝時代の暮らしの中で育まれてきた沖縄の衣・食・住・音楽・香りなどについて、独自の切り口で熱く語る。首里城に行く前も行った後も楽しめるよう、首里城関連のおすすめ店や、滞在中の楽しみ方など、主観を交え案内。首里城と那覇の街のディープな楽しみ方を、5分で気軽に知ることができる内容となっている。

正殿完成を祝って歌と三線の音色に酔いしれながら乾杯

ふるまいとともに楽しむ三線ライブ

夜は首里城正殿の復興を祝し、琉球王朝時代に国賓を歓迎するために催された宴「七宴(しちえん)」に倣って、歌や三線、泡盛、琉球菓子のふるまいでおもてなし。首里城レンジャーの音頭でみんなで乾杯し、首里城正殿の完成をお祝いする。沖縄のお祝いに欠かせない踊り「カチャーシー」で盛り上がった後は、滞在の思い出として、首里城レンジャーこだわりのアイテムがずらりと並ぶ夜市で買い物ができる。ちんすこうや冬瓜漬といった琉球菓子や、小物入れや扇子など、沖縄の歴史と文化を感じる品々をそろえている。

館内全体が首里城を彷彿させるカラーに包まれる

首里城をイメージした特別な空間へ

期間中は、館内全体が首里城仕様へと様変わりし、復興のお祝いムードを演出する。2階の「ゆんたくライブラリー」は首里城をイメージしたカラーの特別な空間へ。館内パブリックエリアのどこにいても首里城を連想でき、鮮やかな世界観に浸れる空間を演出する。