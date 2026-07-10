西武鉄道は、普段立ち入ることのできない正丸トンネルを会場として、8月に「正丸トンネル ナイトウォーキングツアー!」「『正丸トンネルで電車を撮ろう!』撮影会」を開催すると発表した。現役の駅係員・乗務員が発案する「スマ☆プラ企画」として行われる。

2025年8月に実施した「正丸トンネル ナイトウォーキングツアー!」第3弾の様子

正丸トンネル(正丸～芦ヶ久保間)は西武秩父線の開業にともない1969年に開通。当時は私鉄最長の全長4,811mを誇り、一部15パーミルの急勾配があることや、トンネル内に信号所を持つことなどで知られる。今回の企画は、真夏でも涼しいトンネル内で鉄道施設を体験できるイベントとして企画された。

「正丸トンネル ナイトウォーキングツアー!」は今回で4回目の開催。「ラビュー」による臨時列車で8月8日23時30分頃に飯能駅を出発する。0時30分頃、正丸駅から正丸トンネルへ入り、トンネル内を歩きながら芦ヶ久保駅をめざす。トンネル内で電気係員・保線係員による歴史と構造の解説も。正丸トンネル出口から芦ヶ久保駅付近まで約1kmの区間で、災害時の被害状況調査などに使用する線路点検車両「レールスター」に乗車できる。

芦ヶ久保駅へ到着した後は休憩し、4時20分頃に臨時の「ラビュー」で移動。西武秩父駅へ到着した後、解散する。募集人数は50人。旅行代金は1人3万円。参加記念品としてライト付きヘルメット、レール型文鎮、完歩記念オリジナルマグカップ、「祭の湯」入館券を用意する。

2023年4月に実施した「『正丸トンネルで電車を撮ろう!』撮影会」の様子

「『正丸トンネルで電車を撮ろう!』撮影会」は、8月11日22時40分から翌朝5時30分まで開催。2月に開催予定だったが降雪の影響で中止となり、参加予定者から開催を求める声が多く寄せられたことから再度企画した。飯能駅から4000系の貸切列車に乗車し、正丸トンネル信号場へ向かう。会場では4000系白色車両2編成を並べた撮影会を実施する。

撮影会の募集人員は30人で、参加対象は18歳以上。参加費用は1人2万7,000円。申込みは西武線アプリ限定で、7月15日11時から7月31日23時59分まで受け付ける。