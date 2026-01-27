京都鉄道博物館は、JR西日本の車両223系2000番代(V15編成)の特別展示を2月6～9日に本館1階「車両のしくみ / 車両工場」エリアで実施すると発表した。

223系2000番代はJR西日本の近郊形電車として活躍する車両。JR西日本の営業線とつながった引込線を活用し、現役車両を京都鉄道博物館の構内に引き込んで展示する。期間中に車内公開も行い、2月6日は13時から16時30分まで、2月7・9日は10時から16時30分まで見学できる。

2月7日のみ運転台見学も予定しており、運転台見学とノベルティがセットになった入館券を販売する。商品内容は4分間の運転台見学と、A4クリアファイル2枚セットのノベルティ、入館券1枚の3点。運転台見学時間は10時30分から16時30分までとなる。この入館券は50枚限定で、「アソビュー!」サイトにて1月30日16時30分から販売され、価格は一般3,900円、大学生・高校生3,600円、中学生・小学生2,800円。チケット1枚につき購入者本人と同伴者1名の計2名まで参加できるが、同伴者は入館券の購入が別途必要となる。

2月8日には、小学生以下を対象とした「鉄道おしごと体験」を実施する予定。現役のJR西日本社員が講師となり、特別展示車両を使用して車両の仕事を体験できる企画で、詳細は2月1日頃に公式サイト等で案内するとしている。