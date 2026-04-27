京都鉄道博物館は27日、JR西日本の営業路線とつながる引込線を活用した現役車両の特別展示として、2026年3月14日のダイヤ改正で営業運転を終了した「115系電車G編成」の特別展示を5月14～17日に実施すると発表した。

特別展示は京都鉄道博物館の本館1階「車両のしくみ / 車両工場」エリアで行われ、115系のG01編成(クモハ114形1098号車・クモハ115形1503号車の2両編成)を展示する予定だが、編成・車両番号は変更する場合がある。115系G編成の車内公開も行われ、5月14日は13時から16時30分までと、5月15～17日は10時から16時30分まで受け付ける。展示期間最終日の翌日、5月18日に115系G編成の出線シーンも公開される。

115系G編成の運転台

展示期間中の5月14～17日に運転台見学も実施し、「入館券1枚」「運転台見学(4分間)」「ノベルティ(A4クリアファイル)1点)」がセットになった「運転台見学＆ノベルティ付き入館券」(一般4,900円、大学生・高校生4,700円、中学生・小学生3,900円)を5月1日16時30分から5月17日16時まで「アソビュー!」で販売する。運転台見学はチケット1枚につき2名(購入者1名、同伴者1名)まで参加可能。同伴者は入館券の購入が別途必要となる。

5月16・17日には、115系を保守している下関総合車両所岡山電車支所社員による解説ツアーを各日2回、11時・14時から開催(所要時間約60分)。中学生以上(小学生は参加不可)を対象に、「解説ツアー参加チケット」「ノベルティ(A4クリアファイル)1点)」のセット(全年齢5,500円)を4月30日16時30分から5月17日13時まで「アソビュー!」で販売する。

今回の特別展示を記念し、5月14日からミュージアムショップで関連グッズのアクリルキーホルダー(1,100円)、A4クリアファイル(550円)を販売。数量限定商品につき各商品1人2個までの販売とするほか、1日あたりの販売数量を設定する場合がある。