7月10日は、「ウルトラマンの日」。今年60周年を迎えた記念すべきこの日に、円谷プロダクション直営の新たな体験型カルチャー発信ストア「ULTRA MART TOKYO（ウルトラマート トーキョー）」を、東京・原宿エリアにオープンする。

カルチャーの交差点としてのストア

原宿駅前の街かど庭園の迎えに位置する「ULTRA MART TOKYO」は、「原宿のウルトラマート前で。」そんな言葉が自然に生まれる場所を目指す。同店舗は、トレンドやカルチャーが生まれ続ける街・原宿において、クリエイター、ファッション、アート、テクノロジーなど、多様な価値観と60周年を迎える「ウルトラマン」が出会い、新しい表現へと挑戦していくという。

「ULTRA MART TOKYO」外観

外観の大型ディスプレイ「ウルトラ・ウィンドウ」にはウルトラマンのムービーが映し出されており、思わず足を止めて、写真を撮りたくなるような店舗だ。定期的に新しい企画やテーマを展開するとのことだが、オープンのタイミングでは「mofusand」とコラボした映像演出が楽しめる。

店舗内は、「未来と原宿の交差点」をテーマとした全面鏡面の空間。シンボルディスプレイ「ウルトラ・モニュメント」として、銀色に輝く全長約3mのウルトラマンティガが来場者を迎える。鏡張りの店内はウルトラマンティガが幾重にも反映し、ウルトラマンから連想される未来や宇宙のイメージと、原宿の最先端カルチャーが融合した空間に没入できる。

ULTRA MARTの音楽は、サウンドディレクションにBlack Cat White Cat Music 松宮聖也氏が担当。ウルトラマンの未来感や「光の国」の広がりと、原宿のカルチャーが交差する心地よいサウンドだ。

第1弾は「mofusand」とコラボ

「ULTRA MART TOKYO」は、常設店舗でありながら、店内のテーマや世界観が定期的に入れ替わるという。7月10日のオープン時からの第1弾テーマは、「ULTRA CUTE」。 人気イラストレーター・ぢゅの氏が描くキャラクター「mofusand（モフサンド）」とコラボした、“ウルトラキュート”なアイテムが揃う。

店舗限定グッズ「mofusand×ウルトラマン Kiramekko (ウルトラマンティガ)」(2,530円)

オープン記念限定グッズとして、今年放送開始30周年をむかえ、グローバルで人気を博す『ウルトラマンティガ』の格好をしたアクセサリーぬいぐるみ「mofusand×ウルトラマン Kiramekko (ウルトラマンティガ)」(2,530円)を展開。ウルトラマンの力強い世界観と、mofusandのちょっとシュールで愛らしいにゃんこたちがコラボしたアイテムだ。なお、同商品はLINEアプリを利用したデジタル整理券システム(mogily)を用いた抽選販売を行う。詳細は「ULTRA MART TOKYO」公式サイトを参照のこと。

「mofusand×ウルトラマン Kiramekko vol.1 (全3種)」(単品各2,420円/ランダム封入商品)

また、「mofusand×ウルトラマン」アクセサリーぬいぐるみ「Kiramekko」より、ウルトラマン・バルタン星人・ピグモンがラインナップした「mofusand×ウルトラマン Kiramekko vol.1 (全3種)」(単品各2,420円/ランダム封入商品)をはじめとしたグッズや、ピグモンのイラストがあしらわれたドリンク(ハニーレモン/ライチグレープ、各490円)、カプセルトイなどが並ぶ。

オープニング記念イベント「 ウルトラマン＆ウルトラ怪獣に“毎日”会えるミート＆グリート」

「ULTRA MART TOKYO」オープニング記念イベントとして、ウルトラマンやウルトラ怪獣たちと毎日会えるミート＆グリートを実施する。登場キャラクターや参加方法は公式SNS等を確認のこと。

実施期間・時間：7月10日（金）～８月２日（日）

平日：11:30,13:30,15:30,17:30

7月10日(金)および土日祝日：11:30,12:30,13:30,15:30,16:30,17:30

「ULTRA MART TOKYO」店舗概要

店舗名：ULTRA MART TOKYO（ウルトラマート トーキョー）

グランドオープン日時：2026年7月10日（金）10時

住所：東京都渋谷区神宮前 1-14-24 原宿TWビル 1F

営業時間：10:00～20:00

定休日：なし

(C)円谷プロ

(C)mofusand