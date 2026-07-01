大阪・梅田の商業施設「阪急三番街」では、2026年7月1日から8月17日の期間、ウルトラマンヒーローとのコラボレーションイベント「阪急三番街ULTRA DAYS(ウルトラデイズ)」を開催する。本イベントは、「ウルトラヒーローズEXPO 2026 うめだサマーフェスティバル」開催を記念し、より多くの方々にウルトラヒーローの世界観を体験してもらうために企画されたという。

期間中は、館内でのウルトラヒーローの立像展示や装飾、阪急三番街限定のオリジナルノベルティ付きコラボメニュー「ウルトラグルメ」に加え、ウルトラマンテオに会えるヒーローグリーティングなど、大人からお子様まで、ウルトラヒーローの世界観を存分に楽しめるコンテンツが多数用意される。

ヒーローグリーティング

「ウルトラマンテオ」に会えるグリーティングを実施。当日は、「ウルトラマンテオ」と一緒に記念撮影ができるチャンスも。参加のお客様には、「ウルトラマン カードゲームBP01」をプレゼントする。

日程：7月25日

時間：(1)11：00～ (2)13：30～ (3)16：00～

場所：北館B2Fステージ

参加条件：無料(各回先着50組)

当日9:30より、阪急三番街 北館1Fアフタヌーンティー・リビング前にて全ての回の整理券を配布(1組様1枚)、整理券1枚ごとにつきご家族、グループでの1ショット撮影。整理券の配布は、1組様1枚のみ。カメラはご持参のスマートフォンのカメラに限る。ノベルティの配布は1組につき1パック(中身はランダムで選べない)。ノベルティは無くなり次第終了。ノベルティの対象年齢は7歳以上。

オリジナルノベルティ付きメニュー

7月1日～8月17日の期間中、阪急三番街の対象店舗にて、ノベルティ付きコラボメニュー「ウルトラグルメ」を注文すると「オリジナルコースター」をプレゼント。第1弾と第2弾でコースターのデザインが変わる。メニュー・コースターは無くなり次第終了。

なお、注文時に「コースター付き」と伝えること。申し出がない場合、コースターは付かない。コースターのお渡しは1メニューにつき1つまで、デザインは選べない。

期間:第1弾7月1日～7月24日(金)、第2弾7月25日～8月17日

場所：対象の各飲食店

プレゼントキャンペーン＞

阪急三番街公式グルメインスタグラム(@hankyusanbangaiofficial)をフォロー＆対象の投稿をリポストで、ULTRA DAYSだけの阪急三番街オリジナル「ウルトラマンテオ」ポーチをプレゼント。各日先着700名。期間は7月18日～7月20日、10：00～17：00、北館B2Fステージで阪急三番街公式グルメインスタグラムのフォローとリポスト画面を提示するともらえる。当日分がなくなり次第終了。 参加条件は無料(阪急三番街公式グルメインスタグラムのフォロワー限定)。

ワークショップイベント＞

阪急三番街で当日3,000円以上(税込・合算可)子運住したレシートを提示すると、「ウルトラマンテオ」のぬりえが施された、自分だけのオリジナルデザインのトートバッグを作ることができる。日程は8月8日、8月9日の2日間で、各日先着250名。時間は10：00～17：00(最終受付16：30)、場所は北館B2Fステージ。混雑時は整理券を配布する。

スタンプラリー

「ULTRA DAYS 館内スタンプラリー」も開催。阪急三番街に設置された全5か所のスタンプポイントを回っていただき、すべてのスタンプを集めた方には先着で「阪急三番街ULTRA DAYS オリジナルステッカー」をプレゼントする。

日程は8月15日、8月16日の2日間、各日先着500名。時間は10：00～17：00(最終受付16：30)、 受付・ゴールは北館B2Fステージ前。参加条件は無料。混雑時は整理券を配布する。

館内装飾・展示

阪急三番街 北館B2Fステージ下に、迫力あるウルトラマンの立像やスタンディPOPが登場!「ウルトラヒーローズEXPO 2026うめだサマーフェスティバル」のプロモーション映像も放映する。日程は7月1日～8月17日、場所は北館B2F UMEDA FOOD HALL。

ウルトラヒーローの館内装飾

ウルトラヒーローが阪急三番街館内をジャック!ウルトラヒーローの軒下POP、天吊りPOPで溢れた館内を楽しめる。日程は7月1日～8月17日、場所は館内各所。

(c)円谷プロ