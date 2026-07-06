プレックスは、「ウルトラマン大好(BOX)」(7,656円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。

歴代のウルトラヒーローたちが、全高約45mmの「人間大好(にんげんだいす)」になって登場。

身体を沈め、両腕を正面へと鋭く構えた姿勢を採用することで、敵に立ち向かう緊張感と力強さを、コンパクトなフォーマットの中で表現している。

不思議磁石でくっつく！人型フォーマットフィギュア「人間大好(にんげんだいす)」は、あらゆるキャラクター表現に対応する、人型フォーマットの立体フィギュア。背面のフラット構造と内蔵されたネオジウム磁石により、連結展示やスチール面へ設置ができ、机上・棚・壁面など、日常の空間を自由に演出できる。

【セット内容】(1BOX 12個入)

①ウルトラマン

②ゾフィー

③ウルトラセブン

④ウルトラマンジャック

⑤ウルトラマンA

⑥ウルトラマンタロウ

⑦ウルトラマンレオ

⑧ウルトラマンジョーニアス

⑨ウルトラマンティガ

⑩ウルトラマンゼロ

⑪ウルトラマンゼット

⑫ウルトラマンオメガ

※1BOXで全種類揃う仕様となっている。

(C)円谷プロ