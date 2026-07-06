プレックスは、「ウルトラマン大好(BOX)」(7,656円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
歴代のウルトラヒーローたちが、全高約45mmの「人間大好(にんげんだいす)」になって登場。
身体を沈め、両腕を正面へと鋭く構えた姿勢を採用することで、敵に立ち向かう緊張感と力強さを、コンパクトなフォーマットの中で表現している。
不思議磁石でくっつく！人型フォーマットフィギュア「人間大好(にんげんだいす)」は、あらゆるキャラクター表現に対応する、人型フォーマットの立体フィギュア。背面のフラット構造と内蔵されたネオジウム磁石により、連結展示やスチール面へ設置ができ、机上・棚・壁面など、日常の空間を自由に演出できる。
【セット内容】(1BOX 12個入)
①ウルトラマン
②ゾフィー
③ウルトラセブン
④ウルトラマンジャック
⑤ウルトラマンA
⑥ウルトラマンタロウ
⑦ウルトラマンレオ
⑧ウルトラマンジョーニアス
⑨ウルトラマンティガ
⑩ウルトラマンゼロ
⑪ウルトラマンゼット
⑫ウルトラマンオメガ
※1BOXで全種類揃う仕様となっている。
(C)円谷プロ