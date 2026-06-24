ホットランドホールディングスが展開する「築地銀だこ」は7月1日、"ぜったいお得な"「夏の回数券」(4枚セット2,462円、11枚セット6,264円)を全国の築地銀だこ(一部店舗を除く)で発売する。

"ぜったいお得な"夏の回数券を販売

同回数券は、「好きなたこ焼(8個入り)」と引き換え可能なチケットで、7月1日と8月1日の2回に分け、4枚セット(2,462円)、11枚セット(6,264円)の2種類を用意する。7月分・8月分ともに、各店舗在庫がなくなり次第終了となる。

対象商品は、「ぜったいうまい!!たこ焼(ソース)」、「ねぎだこ」、「てりたま」、「チーズ明太子」、期間限定商品。通常商品以外のコラボ商品・店舗限定メニューなどは使用対象外となる。

PayPayクーポン利用でポイント還元

7月1日から7月8日までの期間中、回数券を購入の際、PayPayクーポンを事前に獲得し、対象店舗で税込2,462円以上の会計を銀だこアプリ内のPayPayにて決済・購入すると、最大5%相当のPayPayポイントが戻ってくる。

さらに、回数券の購入時には 「銀だこデジタルスタンプカードのスタンプ」 が、回数券の枚数分付与される。

銀だこアプリのPayPay支払いがお得

スタンプ"2倍"となる7月8日・8月9日や、スタンプが3倍となる8月8日(銀だこの日)に、PayPayクーポンを事前取得し、対象店舗にて銀だこアプリ内のPayPayにて決済し購入すると、決済額の最大5%のPayPayポイント付与に加え、銀だこデジタルスタンプカードのスタンプも通常より多く貯まり、カードのランクアップやたこ焼が無料でもらえるチャンスとなる。