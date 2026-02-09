東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、首都圏在住者を対象に、平日限定で特別価格で入園できる「首都圏ウィークデーパスポート(期間限定)」を販売する。対象期間は4月6日から6月30日までで、月曜日から金曜日のみ利用可能となる。4月29日、5月4日、5日、6日は対象外。

対象エリアは東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県。在勤・在学のみ首都圏の場合は対象外となり、入園時に現住所を確認できる証明書の提示を求められる場合があるという。また、本パスポートは、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらか1パークに1日入園できる内容。通常価格より割引された特別価格で販売される。

実施期間中、両パークではそれぞれ異なるスペシャルイベントがスタートする。 東京ディズニーシーでは、2001年のオープンから25年を迎える節目として、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。さらに、「食で世界を巡る」をテーマにした「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」が4月15日から実施され、今年ならではの祝祭の旅が楽しめるとしている。

一方、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を4月9日から開催。ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界をテーマに、パークがポップでカラフルな雰囲気に包まれる。

「首都圏ウィークデーパスポート(期間限定)」概要

【内容】

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらか1パークに1日入園可能



【対象期間】

4月6日～6月30日の月曜日～金曜日

※4月29日、5月4日、5日、6日を除く



【料金】

通常価格より

大人 1,000円引き

中人 800円引き

小人 600円引き



【2月5日現在発表済の対象期間パスポート価格】

大人(18才以上):8,400円

中人(中学・高校生12才～17才):7,000円

小人(幼児・小学生4才～11才):5,000円



※通常価格は3か月前の同日より東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで案内される



【販売場所】

東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト 予約・購入ページ



【販売期間】

2026年2月6日～6月30日



【対象者】

首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県)在住者



【その他】

販売期間中でも売り切れとなる場合や、予告なく再販売される場合がある

詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの特設ページを確認とのこと



※写真はイメージ (C)Disney

