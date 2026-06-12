ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画『水の都のネロ』を2027年春に全国公開すると発表した。

本作は、ディズニー＆ピクサーの新作ファンタジー・アドベンチャー。“水の都”として知られるイタリア・ベネチアを舞台に、迷信深い人々から不吉とされる黒猫のネロが主人公として描かれる。

解禁されたティザー予告では、ネロと裏社会を支配するボス猫・ロッコが初登場。映画『ゴッドファーザー』の名曲「愛のテーマ(Speak Softly, Love)」が流れる中、薄暗い部屋で消えたマグロの行方をめぐる一幕が映し出される。シリアスな空気の中でも、揺れる灯りに思わず猫パンチしてしまうネロや、その灯りが気になってしまうロッコの姿が収められており、ダークな世界観と猫らしい愛らしさ、ユーモアが盛り込まれた映像となっている。

あわせて公開されたティザーポスターには、満月を背に逆さまに吊るされながら、驚いたような表情でこちらを見つめるネロの姿が描かれている。

ティザーポスター

監督を務めるのは、『あの夏のルカ』で知られるエンリコ・カサローザ。今回は、手描き絵画風のタッチと3DCGを融合させた新たなビジュアル表現を採用。プロデューサーには『あの夏のルカ』『カーズ／クロスロード』のアンドレア・ウォーレン、エグゼクティブ・プロデューサーには『カールじいさんの空飛ぶ家』『インサイド・ヘッド』『ソウルフル・ワールド』などを手がけたピート・ドクターが名を連ねる。

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