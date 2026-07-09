スターバックス コーヒー ジャパンは、7月10日より、夏の気分を高めるティービバレッジ『ピーチ クリーミー ティー ラテ』を全国のスターバックス(一部店舗を除く)にて販売する。

今年のサマーシーズン ピーチビバレッジのラストは、クリーミー ティー ラテ

夏の風物詩となってきたスターバックスのピーチビバレッジ。今年は6月24日から、とろけるご褒美感を楽しむ一杯、シュワッと爽快な一杯、ごろっと満足感のある一杯と、その日の気分で選べる3つのピーチビバレッジを提案してきた。

とろける、爽快、満足と、一杯ごとに違う楽しみ方を提案してきたピーチビバレッジ。ラストを飾るのは、果肉のジューシーさ、クリーミーな甘さ、ブラックティーの後味と、味わいの変化を一杯で楽しめる欲張りな仕上がりだという。

今年のピーチビバレッジの集大成とも言える、絶対に飲み逃せない1杯が登場する。「ピーチ クリーミー ティー ラテ」は、ごろっとしたピーチ果肉のジューシーな食感と、クリーミーな味わい、ブラックティーの3層が奏でるハーモニーがこの季節の気分を盛り上げつつ、すっきりとした後味を楽しめるティービバレッジ。

ピーチ果肉にフレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせることで、コクのあるやさしい甘さと、果実のみずみずしい風味が広がるデザートのような一杯に仕上げている。

飲み進めるにつれて、ピーチの豊かな果実感、クリーミーな甘さ、ブラックティーの軽やかな渋みが重なり合い、一杯の中でさまざまな味わいの変化を楽しめるとのこと。暑い季節にも心地よく楽しめる、甘さと爽やかさのバランスが魅力。見た目は、ピンク色とクリーミーティーラテのグラデーションで夏の高揚感を演出。果実感あふれるピーチとティーが織りなす、この夏ならではの一杯を提供する。

『ピーチ クリーミー ティー ラテ』の価格と販売日

■商品名／価格

『ピーチ クリーミー ティー ラテ』

＜持ち帰りの場合＞Tall 668 円

＜店内利用の場合＞Tall 680 円



販売期間：2026 年7 月10 日（金）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。

■取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）