【今日から】サブウェイ×「はぴだんぶい」コラボスタート! 特典や対象商品など詳細をチェック

サブウェイとサンリオの人気キャラクターユニット「はぴだんぶい」がコラボした夏限定キャンペーン「はぴサブサマー！」が7月8日にスタートしました。期間中は対象セットを購入すると限定オリジナルグッズがもらえることから、SNSでも注目を集めています。

そこで今回は、サブウェイ×はぴだんぶいコラボの内容や特典、対象商品、注意点などをまとめてご紹介します。

  • 「はぴサブサマー！」開催

    「はぴサブサマー！」開催

サブウェイ×はぴだんぶい「はぴサブサマー！」とは?

「はぴサブサマー！」は、サブウェイとサンリオのキャラクターユニット「はぴだんぶい」による期間限定コラボキャンペーンです。対象商品を購入すると、キャンペーン限定のオリジナルグッズがプレゼントされます。

コラボ特典はオリジナルアクリルキーホルダー

第1弾特典として用意されているのは、サブウェイの制服を着たはぴだんぶいたちがデザインされたオリジナルアクリルキーホルダーです。グッズはランダム配布となっており、どのデザインがもらえるかは受け取ってからのお楽しみです。

  • オリジナルアクリルキーホルダー

    オリジナルアクリルキーホルダー

対象商品は、はぴだんぶい オリジナルグッズ付き／サンドイッチ・ポテトドリンクSセット(1,120円)。サンドイッチは、えびたま、BLT、サラダチキンから選べます。

  • オリジナルグッズ付き／サンドイッチ・ポテトドリンクSセット

    オリジナルグッズ付き／サンドイッチ・ポテトドリンクSセット

限定グッズは数量限定で、購入は1会計につき2セットまで。モバイルオーダー、デリバリーは対象外となります。

なお、8月5日から始まる第2弾の情報は後日公開予定。今後の続報にも注目です。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671389

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