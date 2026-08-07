日向坂46松尾桜「五期生LIVE」を通じて深まった同期の絆「知らないあいだに心の距離が…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。7月31日（金）の放送は、山下と松尾の2人でお届け！ ここでは、松尾が7月15日、16日に開催された日向坂46「五期生LIVE」の感想を語った模様をお届けします。松尾：7月15日、16日におこなわれた「五期生LIVE」にお越しいただいたファンの皆さん。そして、配信で見てくださったファンの皆さん。本当にありがとうございました！山下：お疲れさまー（拍手）！松尾：ありがとうございます！ 五期生だけのライブが去年の「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」以来だったんですけど、「五期生LIVE」が始まってから、知らないあいだに心の距離が縮まっていたというか。山下：うわあ素敵！松尾：「みんなでたくさん遊んだ！」というわけではないんですけど、全員との絆がすごく深まった気がして。ギュッとし合ったり、一緒に食べ物を食べたり、常に笑い合っていたり、すごく関係性が深まりました。山下：いいな～。ステージ上でも、それがめっちゃ分かった。松尾：えー！ 本当ですか？山下：すごく伝わった！山下：しかも、今回のライブの演出がすごく良かったじゃん？松尾：はい。山下：そのなかでも、一人ひとりが光っているのは当然なんだけど、みんなで通じ合っている感じがすごくした。松尾：うれしいです、ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46