通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のBlu-ray発売を記念し、映画関連トレーラー8曲を収録した映像コンテンツ「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』トレーラーコレクション」が、6月1日から7月31日まで無料配信される。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト。総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが、「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げる。

今回、JOYSOUND「みるハコ」で無料配信される「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』トレーラーコレクション」では、2025年2月公開の映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』関連トレーラー8曲を収録。キャラクター同士の白熱したラップバトルを、映像演出と迫力あるサウンドで楽しむことができる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」で、同機種を導入している全国の対象カラオケルームで視聴可能。配信期間は6月1日から7月31日までで、料金は無料となる。なお、別途室料が必要。再生時間は28分。

カラオケルームという身近な空間で、仲間と飲食を楽しみながら、豪華アーティストが手掛けた本格的なラップ楽曲と、声優陣の歌唱を体感できる映像コンテンツとなっている。

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、映画・アニメなどを視聴できるサービス。プライベート空間で映像を楽しみながら、会話や飲食もできる点が特徴だ。