映画『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』が、6月26日から8月25日まで、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で無料配信される。7月24日に劇場公開される最新作『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』の公開を記念したもので、対象機種を導入している全国のカラオケルームで楽しめる。

2012年公開『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』を無料配信

『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』は、2012年に公開されたSFアクション作品。かつて地球を救った伝説の英雄から、その名と使命を受け継いだ若き宇宙刑事・十文字撃の活躍を描く。

物語では、新世代のヒーローとなった十文字撃を中心に、地球の滅亡を企む宇宙犯罪組織との激しい攻防が展開。かつて滅ぼされたはずの悪の空間の復活、そして幼なじみの少女を巡る陰謀に、若き刑事たちが立ち向かう。

偉大な先代の魂を受け継ぎ、葛藤しぶつかり合いながらも、大切なものを守るために命を懸けて戦う新世代の姿が描かれる。

カラオケルームで映画・アニメを楽しめる「みるハコ」

配信期間は6月26日から8月25日まで。料金は無料だが、別途室料が必要となる。再生時間は1時間23分。

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽、スポーツのライブビューイング、映画、アニメなどを視聴できるJOYSOUNDのサービス。プライベート空間で、映像を見ながら会話や飲食も楽しめる。

最新作『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』は、7月24日から劇場公開される。