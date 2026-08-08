福田正博「うまくいかなかった後のリアクションが重要」W杯でのブラジルへの発言が波紋を呼んだ塩貝健人に今後期待することは？

藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。8月1日（土）の放送も、先週に引き続き、ゲストにサッカー元日本代表の福田正博さんが登場！ 当記事では、「FIFAワールドカップ26（以下、W杯）」でブラジルに対する発言が波紋を呼んだ塩貝健人選手について、福田さんが語った模様を紹介します。

1966年生まれの福田正博さんは、日本人初のJリーグ得点王に輝き、Jリーグ通算228試合出場93得点を挙げ、日本代表では45試合出場で9ゴールを記録するなど活躍を見せ、1993年にはW杯アジア地区最終予選にも出場しました。2002年に現役を引退した後は、サッカー解説者としてメディアでの活動のほか、講演会やサッカー教室をおこなうなど、自身の経験を活かしながら幅広く活動しています。

◆「塩貝選手に悪意はなかった」

藤木：決勝トーナメントの相手がブラジルに決まった際、塩貝選手の言葉が切り取られて話題になったというか、ブラジルにちょっと火をつけてしまった部分もあるのかなと思ったのですが。

福田：そうですね。塩貝選手に悪意はなかったと思いますし、素直に自分の気持ちを言っただけなのですが、それをブラジルサイドがうまく切り取って、結果的に彼らのモチベーションを上げるような形になってしまったので、それはあまり良くなかったかなと思います。

何を言っているかというと、日本とブラジルの力関係は間違いなくブラジルが上なんですよ。そこで日本サイドが考えなきゃいけないことは、ブラジルに油断してもらう、隙を見せてもらうということも1つだと思っていて。

去年おこなったブラジルとの親善試合では、日本が2-0から3点を取ってブラジルに勝っているんです。だけれども、ブラジルは対戦相手が決まったときに「オランダじゃなくて良かった」と思っていた。日本ということで、少しでも油断してくれれば、日本にとっては好都合じゃないですか。

ただ、ブラジルの監督の立場からすると、その油断が一番危険なんです。だから、「去年の親善試合では2-0から逆転されているんだ。メンバーは違うかもしれないけれど、日本は力があるんだぞ」と言って、油断しないように警戒させる。そして、「お前ら、（日本選手が）こんなことを言ってるぞ」と塩貝選手のコメントを（起爆剤として）使うことが可能なんですよ。そういう意味でも、利用されてしまうものを提供しないほうが良かったなと僕は思っています。

とはいえ、塩貝選手とはW杯が終わったときに違うところで会いましたけど、本当に純粋なんですよ。全然悪気がないというか。ただ、プロの選手としてそこまで考えてコメントするべきだったかなとは思います。

でもまだ若いですから。森保監督は“リバウンドメンタリティ”という言葉をよく使いますけど、何かうまくいかなかった後のリアクションがすごく重要で、今後そこを塩貝選手は試されるのかなと思いますし、その期待に応えるだけのものを持っている選手だと思いますから、良いエネルギーに変えてもらいたいなと思います。

＜番組概要＞

番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA

放送日時：毎週土曜 10:00～10:50

パーソナリティ：藤木直人、高見侑里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/

番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM