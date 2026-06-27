Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」最終公演が、7月5日にJOYSOUND「みるハコ」で生配信される。全国の対象カラオケルームで、東京・MUFGスタジアム(国立競技場)で行われるツアーファイナルを楽しめる。

「ゼンジン未到」は、Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前から続けているライブシリーズ。今回のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」は、2026年4月の東京・MUFGスタジアム(国立競技場)公演を皮切りに開催されてきた。

今回「みるハコ」で配信されるのは、東京・MUFGスタジアム(国立競技場)で7月5日に行われるツアーファイナル。カラオケルームならではの大迫力の音響と映像で、ファン同士が集まりながらライブの臨場感を楽しめる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」で、生配信は7月5日18時放映開始、18時30分開演で、21時30分ごろ終了予定。予約推奨時間は18時から22時までとなっている。

アーカイブ視聴期間は7月12日0時から23時59分までで、視聴可能回数はチケット1枚につき無制限。アーカイブ視聴の予約終了は同日20時までとなる。

チケット販売期間は6月26日12時から7月12日20時まで。料金は一般3,500円、中学生以下2,000円で、別途室料が発生する。チケット料金は3歳以上有料。コンビニ・ペイジー決済は7月10日までとなる。