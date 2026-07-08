JR東海は8日、東海道・山陽新幹線に導入する「Supreme Class Cabin」を報道関係者らに公開した。個室タイプの上級クラス座席として、N700S(16両編成)の7・10号車にそれぞれ1室ずつ設置。10月1日からのサービス開始を予定している。

JR東海が東海道・山陽新幹線に導入する個室タイプの「Supreme Class Cabin」を報道公開

東海道・山陽新幹線では、生活様式や働き方の変化にともない多様化する利用者のニーズに対応し、さまざまなシーンで利用できる空間を提供すべく、グリーン車より上質な設備とサービスを備えた上級クラス座席を導入する。設備の名称は「Supreme Class」(スプリームクラス)とされ、最高の品質とサービスを提供するとの思いを「Supreme(最高の)」で表現した。個室タイプの「Cabin」(キャビン)、半個室タイプの「Seat」(シート)という2種類の座席を導入予定としており、このうち「Cabin」について今年10月からサービス開始する。

「Supreme Class Cabin」は1編成あたり2室(7・10号車に各1室)設け、広さの異なる2種類のタイプを用意する。7号車の「Cabin」は快適性の高いリクライニングシート(向きは博多方面)とゆったり座れるソファ(向きは東京方面)を備え、2名でも利用可能に。10号車の「Cabin」はリクライニングシート(向きは東京方面)を備え、1名で利用できる。

2室ともEXサービスと連動した鍵(電子錠)付き扉を採用しており、乗車時に利用する交通系ICカードまたはQRコードで解錠可能。オートロック機能も備える。室内の座席は快適性の高いレッグレスト付きリクライニングシートで、体格に合わせて背もたれ腰部の形状を調整できる電動ランバーサポートを採用。大型テーブルを設置したほか、専用タブレットも装備し、照明、空調、放送などを好みに合わせて個別調整できる。

レッグレスト付きリクライニングシートで快適性を高めた

専用タブレットで空調・照明・リクライニングなど操作可能

室内に美濃焼のオーナメントも

専用Wi-Fiによる通信環境も整備。鉄道車両では世界初とされる5G対応透明ガラスアンテナ(AGCの開発技術)を採用している。公共交通機関では国内初という、「PSZ」により音漏れを低減したシートスピーカー(NTTグループの特許技術)も搭載し、手持ちのデバイスとBluetoothで接続可能。室内に荷物置場もあり、航空機内持込みサイズ(55cm×40cm×25cm以内)のスーツケースを収納できる。その他、JR東海の編成において、新幹線の廃車アルミリサイクル材を使用したフレームに美濃焼(岐阜県)のオーナメントを取り付けるとのこと。沿線の伝統的な工芸品を組み込んだオーナメントは今後も順次設置予定だという。

「のぞみ」「ひかり」の「Supreme Class」利用者向けに車内サービスも用意。ウェルカムサービス(無料。1人1回まで)として温かい飲み物と沿線ゆかりのお菓子を提供するほか、備え付けのタブレットからモバイルオーダーサービス(有料)を利用し、飲み物や軽食を注文することもできる。商品はパーサーが席まで届けるとのこと(一部列車・区間を除く)。「Supreme Class」限定商品として、季節を感じる沿線地域の逸品も順次用意する。

スーツケースなど収納可能な荷物置場も設置

「Supreme Class」のロゴ

「Supreme Class」で提供する商品も紹介された

「Supreme Class」の導入にあたり、ロゴも制作された(商標登録出願中)。中央の曲線で「S」を表現し、車窓をイメージした外形の中に、東海道・山陽新幹線沿線の特徴的な風景(富士山や海原)を採用。日本の伝統工芸品である黒漆や金蒔絵をイメージした色彩としている。

東海道新幹線は長年にわたって大量輸送の役割を担い続け、16両編成で1,300席以上の輸送力を備えることも特徴だったが、近年はN700Sへの「S Work車両」や「ビジネスブース」の導入、車いすスペースの拡充など利用者のニーズに応じた設備の充実も進めており、「Supreme Class」もその延長線上にある新サービスといえる。ビジネス利用に加え、旅行や記念日利用など、移動そのものに付加価値を求める需要も取り込むねらいがあるかもしれない。

一方で、「Supreme Class Cabin」は座席の向きを転換できない仕様としており、この点は利用者によって評価が分かれる可能性もある。実際の居住性やサービス内容も含め、10月のサービス開始後にどのような反響を集めるかも注目される。

「Supreme Class Cabin」はEXサービスの「エクスプレス予約」および「スマートEX」にて、乗車券と特急券が一体となったチケットレス商品として発売。おもな区間の発売額(通常期「のぞみ」利用、大人片道1名あたり)について、東京～名古屋間は7号車4万6,840～4万7,060円・10号車3万2,440～3万2,660円、東京～新大阪間は7号車6万500～6万790円・10号車4万2,100～4万2,390円、東京～博多間は7号車9万220～9万670円・10号車6万3,620～6万4,070円とされた。9月15日5時30分から販売開始し、以降は乗車日1カ月前の10時から購入できる。

10月1日の下り「のぞみ1号」(東京駅6時0分発)を初列車として、「Supreme Class Cabin」のサービスを開始する予定。N700S(16両編成)を使用する「のぞみ」「ひかり」「こだま」の一部列車を対象に、10月時点で1日あたり上下計12本程度で運行を予定している。

なお、半個室タイプの「Supreme Class Seat」は2027年度中にサービス開始予定とされ、1編成あたり6席(10号車東京寄りのグリーン車座席5列分のスペースを使用)設置する。発売方法・発売額や具体的なサービス開始日など、詳細は別途発表するとのこと。