JR東海とJR西日本は17日、東海道・山陽新幹線にグリーン車よりさらに上質な設備およびサービスを備えた上級クラス座席「Supreme Class(スプリームクラス)」を2026年10月から導入すると発表した。

7号車「Supreme Class Cabin」イメージ(JR東海提供)

「Supreme Class」はグリーン車を超える最上位クラスとして、最高の品質やサービスを提供するとの思いを「Supreme(最高の)」で表現。ロゴも制作され、中央の曲線は「Supreme Class」の頭文字「S」を表し、車窓をイメージした外形の中に沿線の特徴的な風景(富士山や海原)を表現した。色は日本の伝統工芸である黒漆や金蒔絵をイメージしたという。

「Supreme Class」の個室タイプは「Cabin(キャビン)」、半個室タイプは「Seat(シート)」という名称で販売。「Cabin」は7・10号車に各1室用意し、7号車は2名利用も可能。10号車は1名での利用となる。「Seat」は10号車に6席用意する。

「Supreme Class Cabin」は、快適性を高めたレッグレスト付きリクライニングシート、EXサービスと連動した鍵(電子錠)付き扉、スーツケース(55cm×40cm×25cm以内)を収納できる荷物置き場、専用Wi-Fi、シートスピーカー、専用タブレットで個別調整可能な照明・空調・放送等により、上質で快適な空間を提供するとのこと。

10号車「Supreme Class Cabin」イメージ(JR東海提供)

10号車「Supreme Class Seat」と通路のイメージ(JR東海提供)

「Supreme Class Seat」は快適性を高めたレッグレスト付きリクライニングシートとし、通路・座席間に出入り用の鍵(電子錠)扉を設け、専用Wi-Fi、シートスピーカー、専用タブレットで個別調整可能な照明・空調・放送などを提供する。座席の転換により、前後で対面の利用も可能とされている。「のぞみ」「ひかり」の車内で飲食サービス(無料)を提供するほか、備え付けのタブレットから飲み物・軽食を注文できるサービスも用意するという。

「Cabin」は10月1日からサービスを開始し、9月15日5時30分から販売開始。「Seat」は2027年度中のサービス開始を予定しており、販売開始日は別途案内する。

サービス開始日以降、東海道・山陽新幹線(東京～博多間)のN700S(16両編成)に順次導入予定。2026年10月時点で1日あたり上下計12本程度、「のぞみ」「ひかり」「こだま」の各列車で運行を予定している。今後、特設サイトで詳細を案内する。

販売は「エクスプレス予約」「スマートEX」で行う。「のぞみ」(通常期)で「Supreme Class Cabin」を利用した場合、東京～新大阪間(片道1名)で7号車6万500円(エクスプレス予約)・6万790円(スマートEX)、10号車4万2,100円(エクスプレス予約)・4万2,390円(スマートEX)、東京～博多間(片道1名)で7号車9万220円(エクスプレス予約)・9万670円(スマートEX)、10号車6万3,620円(エクスプレス予約)・6万4,070円(スマートEX)とされている。

7号車の「Cabin」を2人で利用する場合、2人目は乗車券・特急券(普通車自由席・普通車指定席・グリーン席のいずれでも可)が別途必要。なお、「Supreme Class Cabin」のサービス開始に先立ち、7月25・26日に抽選で24名を招待する体験乗車を行う。応募専用フォームにて6月17日15時から6月30日23時59分まで受け付ける。