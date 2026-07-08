話題のスター・ウォーズ最新作『マンダロリアン・アンド・グローグー』より、8月25日発売のファッション誌『smart』にグローグーが登場!? かわいい姿に、SNSでは1.9万ものいいねが寄せられています。

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📢𝑩𝑰𝑮 𝑵𝑬𝑾𝑺✨

『smart』特別付録に

#グローグー のランチトートが登場

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8月25日発売 #smart10月号 の特別付録は、大ヒット公開中の映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』からグローグーデザインの保冷・保温ランチトート✨

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ご予約受付は7月8日(水)から🛒

(@smart_twjpより引用)

こちらが、ファッション誌『smart』10月号の付録、グローグーデザインの保冷・保温ランチトートです。グローグーが登場するのは、モデルとしてではなく付録なのですが(笑)、グローグーとアンゼラ人のデザインがかわいいですよね。ランチタイムが一気に楽しくなりそうです。

このニュースに、SNSでは「かわいい!欲しい」「しかもwith アンゼラ人やないかぁwww笑!!」「平日のランチタイムが癒し時間になる〜」「絶対手に入れる」と話題に。執筆時点までに1.9万ものいいねが寄せられています。一年中使える保冷・保温タイプなのも嬉しいポイント。さらに、スター・ウォーズにぴったりなシルバーカラーと、すっきりとしたデザインで、年齢や性別を問わずに使えそうです。

『smart』10月号は8月25日発売です! 忘れないように、今すぐスケジュールに入れておきましょう!!