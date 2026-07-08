『ヤングマガジン』(講談社刊)は7月1日より、お酒を飲みながらヤンマガ作品を読める特別な海の家『ヤンマガ 飲める 読める 海の家』を、神奈川県藤沢市の片瀬西浜・鵠沼海水浴場にオープンしている。
『ヤンマガ 飲める 読める 海の家』は、お酒を飲みながらマンガ読み放題という夢の空間。『ねずみの初恋』『ファブル The third secret』など連載中の人気作品に加えて、『頭文字D』『賭博黙示録カイジ』など過去の名作を合わせた13のヤンマガ作品が読み放題。本棚には開催期間を通して、総計1万冊のマンガが並ぶという。開催期間は7月1日～9月13日(9時～21時)。
参加作品全13作はこちら。
- 『ねずみの初恋』
- 『ファブル The third secret』
- 『アマチュアビジランテ』
- 『ヤニねこ』
- 『伍と碁』
- 『ハンチョウ』
- 『妹は知っている』
- 『平成敗残兵すみれちゃん』
- 『税金で買った本』
- 『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』
- 『頭文字D』
- 『賭博黙示録カイジ』
- 『彼岸島48日後・・・』
また、ベーシックなフードメニューに加えてヤンマガ作品の世界観を体感できるスペシャルメニュー「あのヤンマガ飯」も多数登場。注文すると、とマンガ1冊を「ひと夏の思い出」として持ち帰ることができる。
スペシャルメニュー「あのヤンマガ飯」のラインアップはこちら。
- 『ファブル』より、飲みすぎ厳禁!「洋子のテキーラ」
- 『ファブル』より、「佐藤の焼き魚」
- 『平成敗残兵すみれちゃん』より、「米(ヨネ)」
- 『平成敗残兵すみれちゃん』より、「ベーコンごろごろポテトサラダ」
- 『賭博破戒録カイジ』より、「地下の豪遊焼き鳥セット」
- 『賭博破戒録カイジ』より、「キンキンに冷えてやがるビール」
- 『1日外出録ハンチョウ』より、「大刻屋のカニチャーハン特盛サービス1.5倍」
- 『1日外出録ハンチョウ』より、「オムレツライス」
- 『頭文字D』より、「藤原豆腐店の冷奴」
- 『ヤニねこ』より、「アルねこのウイスキー割り」
- 『ヤニねこ』より、「食材マシマシデブねこカレー」
- 『ヤニねこ』より、ヤニねこの全財産でも買える「170円おつまみセット」(ドリンク(別料金)注文者限定追加オプション)