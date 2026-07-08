『ヤングマガジン』(講談社刊)は7月1日より、お酒を飲みながらヤンマガ作品を読める特別な海の家『ヤンマガ 飲める 読める 海の家』を、神奈川県藤沢市の片瀬西浜・鵠沼海水浴場にオープンしている。

『ヤンマガ 飲める 読める 海の家』

『ヤンマガ 飲める 読める 海の家』は、お酒を飲みながらマンガ読み放題という夢の空間。『ねずみの初恋』『ファブル The third secret』など連載中の人気作品に加えて、『頭文字D』『賭博黙示録カイジ』など過去の名作を合わせた13のヤンマガ作品が読み放題。本棚には開催期間を通して、総計1万冊のマンガが並ぶという。開催期間は7月1日～9月13日(9時～21時)。

参加作品全13作はこちら。

『ヤンマガ 飲める 読める 海の家』参加作品一例

『ねずみの初恋』

『ファブル The third secret』

『アマチュアビジランテ』

『ヤニねこ』

『伍と碁』

『ハンチョウ』

『妹は知っている』

『平成敗残兵すみれちゃん』

『税金で買った本』

『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』

『頭文字D』

『賭博黙示録カイジ』

『彼岸島48日後・・・』

『ヤンマガ 飲める 読める 海の家』外装

また、ベーシックなフードメニューに加えてヤンマガ作品の世界観を体感できるスペシャルメニュー「あのヤンマガ飯」も多数登場。注文すると、とマンガ1冊を「ひと夏の思い出」として持ち帰ることができる。

スペシャルメニュー「あのヤンマガ飯」のラインアップはこちら。