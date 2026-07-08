東映ビデオは、特撮ファンの熱き投票によりBlu-ray化を実現する新プロジェクト「みんなで決めよう!東映特撮Blu-ray化 PROJECT!」について、2026年版の実施を決定、Blu-ray化候補10作品が決定した。

「みんなで決めよう!東映特撮Blu-ray化 PROJECT!」とは

「みんなで決めよう!東映特撮Blu-ray化 PROJECT!」は、未だBlu-ray化されていない東映特撮作品の中から特撮ファンの皆様の投票によって1タイトル以上をBlu-ray化するプロジェクト。商品は、東映ビデオオンラインショップのみの限定商品となる。

2025年版 Blu-ray化作品

「快傑ズバット Blu-ray BOX」発売中

「超光戦士シャンゼリオン Blu-ray BOX」発売

「ジャイアントロボ Blu-ray BOX」発売中

「時空戦士スピルバン Blu-ray BOX」10月14日発売

2026年版 Blu-ray化候補作品

10作品を候補として選定。候補作品の中から投票によって選ばれた1タイトル以上をBlu-ray化する。東映に残る貴重なネガフィルムから新規マスター(4KネガスキャンHDリマスター版)を制作し、永久保存版を発売する。

キャプテンウルトラ(1967年放送)全24話

超人バロム・1(1972年放送)全35話

イナズマン(1973～1974年放送)全25話

ロボット刑事(1973年放送)全26話

ザ・カゲスター(1976年放送)全34話

大鉄人17(1977年放送)全35話

宇宙からのメッセージ銀河大戦(1978～1979年放送)全27話

兄弟拳バイクロッサー(1985年放送)全34話

超人機メタルダー(1987～1988年放送)全39話

ビーロボカブタック(1997～1998年放送)全52話

応募方法

第一選考

指定のGoogleフォームからBlu-ray化を実現したい作品を応募する。

応募期間：2026年7月8日(水)12:00～7月16日(木)23:59

中間発表と最終選考

中間発表と同時にスタートする特設投票ページにて再度投票(最終選考の投票)を実施する。なお最終選考の投票には、「東映ビデオオンラインショップ」のメルマガ登録(無料)が必要となる。

中間発表：2026年7月23日(木)12:00に、第一選考の上位5作品を発表。

最終選考：2026年7月23日(木)12:00～8月6日(木)23:59

結果発表と予約開始

2026年8月20日(木)12:00にBlu-ray化決定作品を発表。東映ビデオオンラインショップ限定で予約受付を開始する。