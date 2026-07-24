バンダイは、『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』より「DXエージェントカプセム スペシャルセット」(7,480円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』に登場する「エージェントカプセム」と「ゼッツエージェンドリームドライバーバックル」、「ブレイクコードダウンカプセム」を商品化。

「ゼッツエージェンドリームドライバーバックル」を別売りの「DXゼッツドライバー」にセットすることで、「ゼッツエージェンドリームドライバー」が完成する。そして「エージェントカプセム」をセットし、レバーを押すとLEDが発光し変身待機状態に移行。その後カプセムを回転させることで、カプセムがミラーボール風に超・超発光し変身音が発動。仮面ライダーゼッツエージェンドリームへの変身なりきり遊びが楽しめる。

変身後、レバーを押してカプセムを回転させることで、必殺技も発動可能。さらに、「エージェントカプセム」には音声ギミックを搭載。万津莫(演：今井竜太郎)のキャラクターボイスが収録されている。

また、「ブレイクコードダウンカプセム」は別売りの「DXロードインヴォーカー」にセットすることで、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』に登場したCODEのエージェントたちの新しいフォームに擬装することができる。

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