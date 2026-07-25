7月26日午前9時30分より、テレビ朝日系にて放送が開始される新番組『角醒ハンター オメガホーン』。そのスピンオフ作品となる『角醒ハンター オメガホーン ハンターたちの黙秘録 withギャバン』が、同日より毎週日曜午前10時に東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて会員見放題配信を開始する。

ポスタービジュアル解禁!

「TTFC補完シリーズ」を冠して、『仮面ライダージオウ補完計画』『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』と同様、本編を“補完”するTTFCだけのスペシャル企画の最新作。メインキャラクターが集結する本作品のポスタービジュアルが、配信前日の7月25日に解禁された。

7月19日に開催した『角醒ハンター オメガホーン』制作発表イベントでお披露目されたメインキャラクター10名が本作品にも登場。 彼らをイラストタッチでデザインしたポスタービジュアルだ。添えられたキャッチコピー「黙秘録―ここでしか語られない≪秘密の記録≫」が示す通り、今作『ハンターたちの黙秘録 withギャバン』では『角醒ハンター オメガホーン』テレビシリーズ本編では明かされない、明かすことができない“ハンターたちの秘密の記録”に迫るという。

なお、26日に放送スタートとなる『角醒ハンター オメガホーン』放送時間枠内で、本作『ハンターたちの黙秘録 withギャバン』のＣＭ映像(15秒予告映像)が流れる予定。どこよりも早く本作の魅力をチェックできる。

「東映特撮ファンブック 2026秋号」で同作を特集!

TTFCの継続会員向けの会報誌「東映特撮ファンブック」最新号である「2026秋号」で、『角醒ハンターオメガホーン ハンターたちの黙秘録 withギャバン』を特集。本日解禁のポスタービジュアルを使ったミニポスターも付録として付いてくる。

会員継続日数70日以上になれば「東映特撮ファンブック 2026秋号」が応募可能、応募期間である2026年10月2日～2026年10月18日までに継続日数が70日になるには、遅くとも、2026年8月9日までに入会のうえ、応募まで会員を途切れず継続する必要がある。詳細はTTFCアプリを確認のこと。また現在、会員継続日数365日以上となる会員の先行応募を受付中。

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