日本映画専門チャンネルの看板企画『日曜邦画劇場』(毎週日曜21:00～)では、7月・8月にテレビ初放送の話題作や4K化テレビ初放送作品、名作映画などが放送される。

『ナイトフラワー』をテレビ初放送

『日曜邦画劇場』は、フジテレビの軽部真一アナウンサーが劇場の支配人として登場し、最新作や話題作を中心に、映画にまつわるエピソードなどの解説付きで届けている。

7月5日には、北川景子主演の『ナイトフラワー』(PG-12)をテレビ初放送。『ミッドナイトスワン』『サイレントラブ』の内田英治監督が手がけたヒューマンサスペンスで、愛する子どもたちのためにドラッグの売人となったシングルマザーがたどる過酷な運命を描く。出演は北川、森田望智、佐久間大介(Snow Man)、渋谷龍太、渡瀬結美、加藤侑大、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研。7月5日、9日の放送回では、本編前後に森田への特別インタビューも届ける。

7月12日は、大林宣彦監督による「尾道三部作」完結編『さびしんぼう』を放送。ショパンの「別れの曲」のメロディに乗せて、冴えない高校生の少年と、“さびしんぼう”と名乗る不思議な少女の切なく優しい恋物語を描く。7月12日、16日の放送回では、尾美としのりへの特別インタビューも放送される。

『リンダ リンダ リンダ 4K』が4K化テレビ初放送

7月19日には、山下敦弘監督の青春映画『リンダ リンダ リンダ 4K』を4K化テレビ初放送。文化祭のステージを控える女子高生バンドの数日間を、ユーモアとせつなさを交えて切り取った作品で、ぺ・ドゥナ、前田亜季、香椎由宇、関根史織らが出演する。

7月26日は、橋本愛主演の『早乙女カナコの場合は』をテレビ初放送。『BUTTER』の柚木麻子氏による原作を矢崎仁司監督が映画化した恋愛ドラマで、主人公・早乙女カナコの10年に及ぶ恋愛の紆余曲折を中心に、女性たちの人間模様を描く。共演に中川大志、山田杏奈、のん、臼田あさ美、中村蒼が名を連ねる。

8月は『でっちあげ』『黒川の女たち』など

8月2日は、綾野剛主演の『でっちあげ ～殺人教師と呼ばれた男』(PG-12)を放送。日本初の教師による児童いじめに認定された事件を追うルポルタージュを、三池崇史監督が映画化した作品で、柴咲コウ、亀梨和也、大倉孝二、小澤征悦、高嶋政宏、木村文乃、光石研、北村一輝、小林薫らが出演する。

8月9日には、松原文枝監督のドキュメンタリー『黒川の女たち』をテレビ初放送。戦後も心身に傷を負った、ある満蒙開拓団の女性たちの声を拾い、当事者さえ口をつぐむ真実に光を当てる作品で、大竹しのぶが語りを務める。

8月16日は、河合優実主演の『あんのこと』(PG-12)を放送。入江悠監督が、新聞の小さな記事を基に自ら脚本も手がけた作品で、複雑な家庭環境に育ちながら、よりよい人生を志した実在の少女の半生を描く。佐藤二朗、稲垣吾郎、河井青葉、広岡由里子、早見あかりが共演する。

8月23日は、のん主演の『私にふさわしいホテル』をテレビ初放送。柚木麻子氏の同名小説を堤幸彦監督が映画化したブラックコメディで、数々の文豪が愛した“山の上ホテル”を舞台に、文学好きの心をくすぐるネタ満載の闘いを描く。田中圭、滝藤賢一、田中みな実、服部樹咲、高石あかり、橋本愛、橘ケンチ(EXILE)、光石研、若村麻由美が出演する。

8月30日は、加藤泰監督、安藤昇主演の任侠作『懲役十八年』を放送。敗戦後の社会の混沌を背景に、戦争の影を背負うアウトローの闘いを描く作品で、安藤の東映移籍後第1作となる。