農心ジャパンは7月11日、「辛ラーメン」のPOPUPストア「SPICY HAPPINESS IN summer!」を湘南・江の島の片瀬西浜海水浴場にある海の家「AOSHIRO RESORT(アオシロリゾート)」内にオープンする。

「SPICY HAPPINESS IN summer!」※画像はイメージ

2024年以来、2年ぶりとなる江の島海の家での辛ラーメンの期間限定店舗は、今年で3回目の出店となる。辛ラーメン誕生40周年を迎えた今年は、「夏もたのしい!辛ラーメン。」をテーマに、過去最大級のスペースで開催する。

「SPICY HAPPINESS IN summer!」※画像はイメージ

「SPICY HAPPINESS IN summer!」※画像はイメージ

店内では、「辛オブジェ」や「韓国ラーメン棚」といった辛ラーメンの世界観を存分に表現した装飾の中、海の家AOSHIRO RESORT考案の「オリジナル辛ラーメンメニュー」や、韓国でおなじみの「漢江ラーメン体験」(各700円)などを楽しめる。

オリジナル辛ラーメンには、マイルドな辛さがクセになる「スパクリ辛ラーメン」(1,000円)や、お酒もすすむマヨまぜそば風「辛ラー油そば」(1,200円)、定番の味を韓国風にアレンジした「うま辛ナポリタン」(1,000円)など、計6種を用意する。

辛ラーメンオリジナルメニュー

セルフ料理メニュー

開催期間は7月11日～9月13日。7月1日～7月10日のプレオープン期間中は一部メニューのみ先行販売する。営業時間は9:00～21:00(オープニングイベント期間中は営業時間が異なる)。入場料は無料。

7月18日～20日にはオープニングイベントを開催する。3日間限定で辛ラーメンの無料試食(先着・数量限定)や、辛ラーメンシリーズ製品がもらえるオリジナルゲームを楽しめる。開催時間は7月18日が14:00～16:00(先着100名限定)、7月19日・20日が11:00～16:00(各日先着400名限定)。入場無料。