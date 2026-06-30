ホイッスル三好が展開する中国ラーメン揚州商人は7月1日、「大肉(タイルー)のあっさり激辛ラーメン」(1,280円～1,300円)を全38店舗で発売する。

「黄金唐辛子」の確保で人気ラーメンが復活

かつて熱狂的な人気を誇っていた「牛肉のあっさり激辛ラーメン」は、すっきりとした透明なスープからは想像もつかない鮮烈な辛さで、多くの激辛マニアを魅了していた。しかし、その辛さの核となる「黄金唐辛子」は、非常にデリケートで生産量が少なく、流通の不安定さから安定的な調達が不可能となり、惜しまれながらもメニューから姿を消していた。「あの突き抜ける辛さをもう一度味わいたい」「復活させてほしい」という声を受け、同社の開発チームが長年にわたり国内外のルートを開拓し続けた結果、数量限定ながらも黄金唐辛子の一定数を確保することに成功。"大肉(タイルー)仕様"に進化させ、期間限定で復活発売する(黄金唐辛子の在庫がなくなり次第終了)。

単なる復刻にとどまらず、具材も一新。これまでの牛肉から、特大チャーシュー「大肉(タイルー)」へと変更している。

厳選した良質な豚バラ肉を、独自の製法でじっくりと時間をかけて煮込んだ、箸で崩れるほど柔らかくジューシーな特大チャーシュー。スープは黄金唐辛子ならではの、後に引かない「キレのあるシャープな辛さ」と、あっさりとした「塩スープ」をベースに採用。そこに新具材である大肉のジューシーな脂の旨味とコクが溶け出すことで、辛さの奥に深い甘みとコクを感じられる商品設計とした。

辛さは、黄金唐辛子のキレをストレートに味わう「通常(激辛)」から、激辛3倍(＋50円)、激辛5倍(＋100円)まで用意。本商品は「通常」の段階で、同店の辛さ基準(唐辛子マーク使用)4本分に達している本格的な激辛仕様となっている。

麺は、スープの絡み方や食感の好みに合わせて、「柳麺(細麺)」「揚州麺(中太麺)」「刀切麺(極太麺)」「低糖質麺(＋130円)」の4種類から選ぶことができる

選べる4種類の麺

「スーラー夏野菜カレー」も同日発売

7月1日より、ハウスギャバン推進プロジェクト「ラーカレ」に参画した新メニュー「 スーラー夏野菜カレー」(1,280円〜1,300円)を発売する。スーラータンメン特有のシャープな辛味とコクのある酸味に、特製ラー油の刺激と夏野菜が絶妙に融合。同店人気の「玉子炒飯」と組み合わせた。