農心ジャパンは6月8日～7月12日、会員制スーパーマーケットチェーン「コストコ」の全国5つの倉庫店を巡回し、「辛ラーメン トゥーンバ」のロードショーを初開催する。

「辛ラーメン トゥーンバ」は、旨辛なアクセントが効いた濃厚でクリーミーなソースに、もちもちとした食感の麺が絡む新感覚の即席麺。「トゥーンバ」とは、2016年頃に韓国で流行した、エビとマッシュルームを使用したピリ辛なクリームパスタのこと。このトゥーンバ風に辛ラーメンを仕立てたアレンジメニューが消費者の間で人気になったことを受け、正式に製品化した商品。

2024年9月に韓国で発売後、わずか4ヶ月間で2,500万個を販売し、日本でも年間売上10億円を突破し、支持を集めている。

全国5つのコストコ倉庫店にて、期間限定で「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺」の販売及び試食会を実施。販売商品は「辛ラーメン トゥーンバ カップ(6色、辛さ2.0)」と「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺(4食入×2セット、辛さ2.0)」となる。

「辛ラーメン トゥーンバ カップ(6食、辛さ2.0)」

「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺(4食入×2セット、辛さ2.0)」

また、コストコロードショーは、金沢シーサイド倉庫店(神奈川県横浜市)で6月8日～14日、新三郷倉庫店(埼玉県三郷市)で6月15日～21日、守山倉庫店(愛知県名古屋市)で6月22日～28日、門真倉庫店(大阪府門真市)で6月29日～7月5日、和泉倉庫店(大阪府和泉市)で7月6日～12日に開催する。