韓国ドラマでよく見る「セルフラーメン」が、ついに湘南・茅ヶ崎に上陸しました。JR茅ヶ崎駅南口から徒歩約1分の場所にオープンした「KOREAN RAMEN STAND 」は、韓国で人気の「ラーメンスタンド」スタイルを楽しめる話題のお店。

店内にはセルフ調理機が並び、好きなラーメンとトッピングを選んで、自分だけの一杯を作れるスタイル。まるで韓国旅行や韓ドラのワンシーンに入り込んだような気分が味わえます。今回は実際にお店へ行き、話題の韓国ラーメン体験を楽しんできました。

駅近KOREAN RAMEN STAND｜韓国気分あふれる店内へ

店内に入ると、韓国語のパッケージがずらり。ネオンやディスプレイも現地の屋台のような雰囲気で、一気に旅行気分になります。“韓ドラで見たことある！”と思わずテンションが上がる空間です。

壁の棚に並んでいる韓国ラーメンの数々、日本でもお馴染みの辛ラーメンをはじめ、日本ではなかなか見かけない韓国から取り寄せた商品が並んでいて、見ているだけでも楽しい空間です。

好きなラーメンを選んでセルフ調理

専用のセルフ調理機はIHで韓国から取り寄せたもの。ここに紙カップを置いて調理します。韓国の麺は少し煮込むことで、モチモチ食感になるのも特徴だそうです。

スタッフ常駐でラーメン選びもラーメン作りも安心

「KOREAN RAMEN STAND 」の特徴は、スタッフが常駐していることです。韓国のラーメンスタンドは無人で営業しているお店が多いのですが、現在はイケメン店長の内藤さんが常駐しているので、辛いのが苦手など相談すると、一緒にお好みの一品を選んでくれます。

ラーメン選びで迷って決められない時も安心ですね。ちょうど来店されたお客さまもどれにしようかと迷っていました。

内藤さんのアドバイスと、辛さレベル表を参考にしながら自分好みの一品をセレクト。ラーメン以外にも炒め麺などもあります。ジャージャー麺の「チャパゲティ」もありましたが、人気のため、この日は品切れ中でした。

トッピングで“自分だけの韓国ラーメン”完成！

韓国ラーメンは各種550円（税込）となっており、そこにプラスでトッピングを選んで入れられるのが楽しい。チーズや卵、トック（韓国のお餅）などを追加すれば、自分だけの麺が完成します。

このトッピングもこのラーメンにはこれがおすすめとアドバイスをもらって、チーズや卵、韓国のりを追加。ドリンクもおなじみのソフトドリンクや焼酎、ビールも揃っていて、韓国ドラマでよくみる“漢江ラーメン”のような雰囲気も楽しめます。

商品を選んだら、専用のセルフ調理機へ。ボタン操作でお湯や加熱が自動で進み、3～4分で熱々のラーメンが完成します。この「自分で作る感じ」が、まさに韓国ドラマそのもの。

自動調理機での調理も、混ぜるタイミングやトッピング投入のタイミングなど声かけをしてもらえるので、美味しそうな自分だけの韓国ラーメンが完成しました。

期間限定の新スポット｜韓国好き・韓ドラ好きにはたまらない

「KOREAN RAMEN STAND 」は平日は夕方16:30から、土日休日はお昼13:00から営業しています。学校帰りの学生さん、夜になると飲んだ後のシメにも来店されるお客さまも多いとのこと。

スタンドタイプの席があり、一人でも利用しやすいですし、韓国好きの友だちと行くのもよし。店内はスタンドタイプでの飲食となり、現在はテイクアウトの提供も始めているそうです。そして、2026年12月までの期間限定での営業予定となっていますので、気になる方はお早めに足をお運びください。

まとめ

「韓国っぽい体験をしてみたい」「韓ドラで見たラーメンを食べてみたい」そんな人にはかなり刺さる「KOREAN RAMEN STAND 」です。ちょっとした韓国旅行気分を味わえるので、ぜひチェックしてみてください。

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