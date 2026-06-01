セブン‐イレブン・ジャパンは6月2日、韓国ラーメンの代名詞「辛ラーメン」で知られる農心ジャパンの「サバル麺」シリーズより、日本初上陸となる3フレーバー「プデチゲサバル麺」「コムタンサバル麺」「サムゲタンサバル麺」を全国のセブン‐イレブンにて順次先行発売する。

「サバル麺」は、韓国で1980年代から親しまれてきたカップ麺シリーズ。今回発売する3商品は、「プデチゲ」「コムタン」「サムゲタン」という韓国グルメの定番を、カップ麺で手軽に楽しめるように仕立てている。

「農心 プデチゲサバル麺」(203.04円)は、韓国の定番鍋料理「プデチゲ」の味わいを、手軽なカップ麺で楽しめる一品。ハム・ソーセージの旨みをベースに、キムチの香ばしさとキムチ粉末のほどよい酸味を重ねることで、プデチゲらしい奥行きのある旨辛スープに仕上げている。

「農心 コムタンサバル麺」(203.04円)は、韓国で親しまれている牛骨・牛肉スープ「コムタン」の味わいをイメージした一品。高圧でじっくり煮出した牛骨をベースに、クリーミーパウダーを加えることで、まろやかで濃厚な口当たりのスープに仕上げている。

白濁したスープは、ひと口目から牛骨の旨みがじんわりと広がり、クリーミーでありながら後味はすっきりとした味わい。

「農心 サムゲタンサバル麺」(203.04円)は、韓国の滋養食として親しまれる「サムゲタン」の味わいを、手軽に楽しめるカップ麺に仕立てた商品。

チキンの旨みをベースに、高麗人参の風味と酵母エキスを加え、サムゲタンらしい本格的で奥行きのあるスープに仕上げている。