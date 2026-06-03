全国のお菓子売り場に9月、ゆらゆら揺れるちいかわが超絶キュートな食玩が登場します。星と月とハート型のスイングチャームで、コンプしたくなっちゃう可愛さなんです。

＼✨💎 発売決定! 💎✨/

「 #ジュエリースイングチャーム ちいかわ 」

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キラッとかがやくジュエリーと

ゆらゆら揺れるちいかわたちのかわいいチャーム💓

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全国のお菓子売り場等にて26年9月に登場です🍬



(@candytoy_cより引用)

こちらが、9月に発売される食玩「ジュエリースイングチャーム ちいかわ」のチャームです。星や月、ハートのフレームに、ラインストーンがあしらわれたゴールドがきらり。しかも、その中でゆらゆら揺れるちいかわは、まるで“妖精”のようなビジュ。最高にかわいいチャームになっています!

ラインアップは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」「古本屋」の全6種。あまりの可愛さに、SNSでは「は!?!?!なにこれ絶対ほしいセーラームーンみたいで可愛い」「セボンスターみたいでめっちゃ女児心にぶっ刺さる」「カニちゃんのビジュが優勝です」「かわいい。そしてくりまんじゅういるーーー!!」「ランダムじゃないの神すぎるwwwww」「反則級にかわいい」「可愛ぎて滅」と、ちいかわファンから悲鳴が。好きな子を選べるのも嬉しいポイントです。

ソーダ味のガムが1個入って、価格は396円。9月の発売が楽しみですね!

(C)nagano / chiikawa committee