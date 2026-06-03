全国のお菓子売り場に9月、ゆらゆら揺れるちいかわが超絶キュートな食玩が登場します。星と月とハート型のスイングチャームで、コンプしたくなっちゃう可愛さなんです。
＼✨💎 発売決定! 💎✨/
「 #ジュエリースイングチャーム ちいかわ 」
.
キラッとかがやくジュエリーと
ゆらゆら揺れるちいかわたちのかわいいチャーム💓
.
全国のお菓子売り場等にて26年9月に登場です🍬
(@candytoy_cより引用)
こちらが、9月に発売される食玩「ジュエリースイングチャーム ちいかわ」のチャームです。星や月、ハートのフレームに、ラインストーンがあしらわれたゴールドがきらり。しかも、その中でゆらゆら揺れるちいかわは、まるで“妖精”のようなビジュ。最高にかわいいチャームになっています!
ラインアップは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」「古本屋」の全6種。あまりの可愛さに、SNSでは「は!?!?!なにこれ絶対ほしいセーラームーンみたいで可愛い」「セボンスターみたいでめっちゃ女児心にぶっ刺さる」「カニちゃんのビジュが優勝です」「かわいい。そしてくりまんじゅういるーーー!!」「ランダムじゃないの神すぎるwwwww」「反則級にかわいい」「可愛ぎて滅」と、ちいかわファンから悲鳴が。好きな子を選べるのも嬉しいポイントです。
ソーダ味のガムが1個入って、価格は396円。9月の発売が楽しみですね!
(C)nagano / chiikawa committee
＼✨💎 発売決定！ 💎✨／— バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) June 1, 2026
「 #ジュエリースイングチャーム ちいかわ 」
キラッとかがやくジュエリーと
ゆらゆら揺れるちいかわたちのかわいいチャーム💓
全国のお菓子売り場等にて26年9月に登場です🍬
詳細は⇒https://t.co/UfT5SEbH9z#食玩 #ちいかわ #chiikawa #バンダイ #bandai pic.twitter.com/zMzo57pAb2