バンダイは、大人向けプラキットブランド「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より『百獣戦隊ガオレンジャー』25周年を記念して「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]パワーアニマルシリーズ エクストラ」3種類を発売する。6月26日19時よりバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約受付をスタートした。

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ

ラインナップは、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオピーコック＆ガオコブラ」(4,620円)、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオタートル＆ガオトッピー」(4,400円)、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオワラビー」(4,840円)。

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ

本企画は、『百獣戦隊ガオレンジャー』25周年を記念して、同作劇中で全100体の存在が明示されるも、メインで活躍したキャラクターを除いてその多くが未登場となっていた「パワーアニマル」(動物の姿をした大自然の精霊。合体することで「ガオキング」などの精霊王＝ロボが完成)を史上初立体化する取り組み。

今回立体化されるパワーアニマルたちは、番組放送終了後に公開された全100体の設定名称と一部の玩具企画用準備稿に基づき、放送当時「パワーアニマルシリーズ」の玩具企画に携わったデザイナー自らの手によって新たにデザインされている。

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ(イメージ2)

3商品はそれぞれ、同日に予約受付を開始する「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 百獣合体 ガオキング【再販:2026年11月発送】」(7,590円)、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 百獣合体 ガオハンター【再販:2027年1月発送】」(7,645円)、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 百獣合体 ガオマッスル/ガオライノス＆ガオマジロ【再販:2027年2月発送】」(9,999円)と連動して、新たな“百獣武装”形態を完成させることが可能だ。

ガオキングソードマスター

ガオキングヴァーリトゥーダー

ガオハンターアビス

ガオマッスルマグナム

ガオガーディアン

さらに、新商品3アイテムを組み合わせることで新たな精霊王「ガオガーディアン」を完成させることが可能。

また、本企画のPV(プロモーションビデオ)も公開された。25年前『百獣戦隊ガオレンジャー』本編映像制作にも携わった特撮研究所および同社代表の特撮監督・佛田洋氏の全面協力により制作。パワーアニマルを躍動感あふれるCGで描写した当時スタッフが集結し制作された。

商品概要

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオピーコック＆ガオコブラ

価格:4,620円

セット内容:ガオピーコック／ガオコブラ／コブラポット／合体用ジョイントパーツ

サイズ:ガオピーコック…H約30mm×W約165mm×D約180mm、ガオコブラ…H約10mm×W約21mm×D約120mm、コブラポット…H約40mm×W約65mm×D約36mm

予約期間:2026年6月26日(金)19時～準備数に達し次第終了

商品お届け:2026年12月予定

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオタートル＆ガオトッピー

価格:4,400円

セット内容:ガオタートル／ガオトッピー／合体用ジョイントパーツ

サイズ:ガオタートル…H約24mm×W約145mm×D約95mm、ガオトッピー…H約50mm×W約85mm×D約85mm

予約期間:2026年6月26日(金)19時～準備数に達し次第終了

商品お届け:2027年1月予定

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオワラビー

価格:4,840円

セット内容:ガオワラビー(親)／ガオワラビー(子)／ガオガーディアン用脚部カバーパーツ／合体用ジョイントパーツ

サイズ:ガオワラビー(親)…H約135mm×W約63mm×D約100mm、ガオワラビー(子)…H約39mm×W約19mm×D約23mm

予約期間:2026年6月26日(金)19時～準備数に達し次第終了

商品お届け:2027年2月予定

『百獣戦隊ガオレンジャー』について

21世紀最初にして、スーパー戦隊シリーズ通算第25作となった記念すべき作品。世界的な環境汚染や自然破壊によって、地球の「生命力」が低下していた現代。闇の奥底から邪気が具現化し、邪悪な鬼の一族・オルグが出現した。このオルグと戦うのが、大自然の精霊パワーアニマルによって選ばれたネオ・シャーマンの戦士たち。人知れず、彼らの戦いは始まっていたが、パワーアニマルのリーダー・ガオライオンが5人目の戦士として新米獣医の獅子走(しし・かける)を選んだことで、現代の「百獣戦隊ガオレンジャー」が正式に結成された。命あるところ、正義の雄叫びあり!ガオレンジャーはパワーアニマルたちと力を合わせてオルグに敢然と立ち向かっていく。

「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」について

「“S”cene(シーン再現)」「“M”otion(可動)」「“P”roportion(造形)」を徹底追及した大人向けプラキットブランド「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」。スタイリッシュなデザインアレンジが特徴のスピンオフブランド「SMP ALTERNATIVE DESTINY」も同時に展開。スーパーミニプラで培った知見をもとに、ハイターゲット向け食玩造形プロジェクトとして、魅力的なアイテムを発信している。

(C)東映