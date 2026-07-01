スタジオぴえろの公式Xが、TVアニメ『たこやきマントマン』の放送情報を更新。7月7日よりAT-Xにて放送がスタートすることを発表しました。

【ニュース更新／放送情報】

7月7日(火)よりAT-Xにて『たこやきマントマン』が放送開始！

（@studiopierrotより引用）

『たこやきマントマン』は、たこやきの姿をしたヒーローたちが活躍する人気アニメ作品。1998年4月～1999年9月にテレビ東京系で放送されていた作品で、テレビ放送としては約27年ぶりとなります。

懐かしの作品をテレビで楽しめるチャンスとあって、Xでは「懐かしすぎる」「口ずさんだ35～6歳いる？」「懐かし過ぎて涙出そう…w」「テーマソングだけは変えないで〜！」と当時視聴していた人たちから多くの反響が。

当時視聴していたファンはもちろん、作品に初めて触れる人にとっても注目の放送となりそうです。

AT-Xでの『たこやきマントマン』放送は、7月7日より開始予定。気になる人はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。