公開から1カ月を迎えた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。さまざまな関連グッズが登場しては話題となっていますが、そんな中、またまたコンプしたくなっちゃうカプセルトイが登場。映画の中に出てくるあの“たべもの”がいっぱいなんです!

📣8月カプセルトイ新情報!

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#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ

たべものいっぱいマスコットが登場🍨

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作中のたべものシーンが

ボールチェーン付きマスコットに!

再現度の高いたべものに注目👀

シークレットは何が出るかな?

予想をコメントで教えてね!

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全7種(内シークレット1種) 1回500円

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🍽️詳細🍽️

https://parade-inc.net/products/c260801

(@parade_capsuleより引用)

カプセルトイ「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ たべものいっぱいマスコット」

こちらが話題のカプセルトイ「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ たべものいっぱいマスコット」です。ちいかわとハチワレが持っているのは、パフェですかね。美味しそうに食べる表情がたまらなくかわいい!

1回500円で、サイズは高さ約40mm。ラインアップは、「島フルーツパフェ(ちいかわ)」「島フルーツパフェ(ハチワレ)」「ココナッツジュース(うさぎ)」「くしに刺した肉となんか生地(モモンガ)」「やきそばとビール(くりまんじゅう)」「カツカレー(島二郎の店主)」の6種に、「シークレット」をプラスした全7種となっています。どれも映画のシーンが蘇る再現度高めの仕上がりで、美味しそう&かわいい!!

このラインアップに、SNSでは「えーん!うさぎ可愛いいいい」「パフェハチワレ来た!」「ちょっと待って! 全部欲しすぎる!!!」といった声が。また、シークレットについて「煮付け食べる2人しか思いつかない」「セイレーンが島民食べてるとこだったらどうすんねん」「煮付けと思わせといて味噌漬けの島民来そう」「しるこサンドたべる人魚」と予想する人たちで盛り上がり、執筆時点までに5万ものいいねが寄せられています。

今回も争奪戦必至の予感しかない「ちいかわ」のマスコット。見つけたら、迷わず回しちゃってくださいね。

(C)nagano