昭和から平成にかけて、多くの子どもたちに親しまれたレトロかわいい「えんぴつけずり 森の家」が、カプセルトイになって登場。小さくても、ちゃんと削れるんです!

＼📢発売情報/

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レトロ好きさん必見✨

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「森の家®」のえんぴつけずりが

かわいいミニチュアになって登場🏠

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手のひらサイズなのに、ちゃんと鉛筆が削れる本格仕様✏️

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【えんぴつけずり森の家® ミニチュアマスコット】は6/30(火)より全国のカプセルトイ売場で順次発売!

(@kitan_clubより引用)

家の形をしたこの鉛筆削り、懐かしいですね。子どもの頃「使ってた!」「おうちにあった!」という人も多いのでは?

そんな懐かしの鉛筆削りが、手のひらサイズのカプセルトイ「えんぴつけずり森の家 ミニチュアマスコット」になって登場。約66㎜というコンパクトサイズながら、ちゃんと手動で鉛筆を削ることができるという本格仕様。もちろん、削りかすは窓の引き出しに。削るのも捨てるのも楽しそうです。

1回500円で、ラインアップは「 レッド 」「ブルー」「イエロー 」「ピンク 」「ライトブルー 」の全5色。SNSでは、「これのピンク使ってたぁぁぁ 泣」「懐かしすぎる 赤いお家のえんぴつけずり使ってたな～」「兄のえんぴつ削りがコレだったww」「これ欲しいな。何色が出ても当たりとしか」と懐かしむ声や、「ピンクまだ持ってるwなんなら使ってる」「まってこの鉛筆削り現役......ッ!ほしすぎる!!」と今もなお愛用している人も。推し色をゲットして、学校や職場用として使うのもありかもしれませんね。

もちろん、そのまま飾っておくだけでもOK。また、ほかのフィギュアと組み合わせたり、ミニチュアやジオラマの小物にしたりと、楽しみ方はいろいろ。見かけたら、迷わず回しちゃいましょう!