昭和から平成にかけて、多くの子どもたちに親しまれたレトロかわいい「えんぴつけずり 森の家」が、カプセルトイになって登場。小さくても、ちゃんと削れるんです!
＼📢発売情報/
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レトロ好きさん必見✨
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「森の家®」のえんぴつけずりが
かわいいミニチュアになって登場🏠
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手のひらサイズなのに、ちゃんと鉛筆が削れる本格仕様✏️
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【えんぴつけずり森の家® ミニチュアマスコット】は6/30(火)より全国のカプセルトイ売場で順次発売!
(@kitan_clubより引用)
家の形をしたこの鉛筆削り、懐かしいですね。子どもの頃「使ってた!」「おうちにあった!」という人も多いのでは?
そんな懐かしの鉛筆削りが、手のひらサイズのカプセルトイ「えんぴつけずり森の家 ミニチュアマスコット」になって登場。約66㎜というコンパクトサイズながら、ちゃんと手動で鉛筆を削ることができるという本格仕様。もちろん、削りかすは窓の引き出しに。削るのも捨てるのも楽しそうです。
1回500円で、ラインアップは「 レッド 」「ブルー」「イエロー 」「ピンク 」「ライトブルー 」の全5色。SNSでは、「これのピンク使ってたぁぁぁ 泣」「懐かしすぎる 赤いお家のえんぴつけずり使ってたな～」「兄のえんぴつ削りがコレだったww」「これ欲しいな。何色が出ても当たりとしか」と懐かしむ声や、「ピンクまだ持ってるwなんなら使ってる」「まってこの鉛筆削り現役......ッ!ほしすぎる!!」と今もなお愛用している人も。推し色をゲットして、学校や職場用として使うのもありかもしれませんね。
もちろん、そのまま飾っておくだけでもOK。また、ほかのフィギュアと組み合わせたり、ミニチュアやジオラマの小物にしたりと、楽しみ方はいろいろ。見かけたら、迷わず回しちゃいましょう!
＼📢発売情報／— キタンクラブ公式 (@kitan_club) June 24, 2026
レトロ好きさん必見✨
「森の家®」のえんぴつけずりが
かわいいミニチュアになって登場🏠
手のひらサイズなのに、ちゃんと鉛筆が削れる本格仕様✏️
【えんぴつけずり森の家® ミニチュアマスコット】は6/30（火）より全国のカプセルトイ売場で順次発売！https://t.co/vJvqqiTGL9 pic.twitter.com/VeLU56XqTV