バンダイ ベンダー事業部は、同社が展開する「ガシャポン」より、『機動戦士ガンダム』シリーズに登場するモビルスーツ「RX-78-2 ガンダム」の造形を精密に再現したディスプレイモデル「エクシードモデルトリニティ RX-78-2 ガンダム ケーブル＋ライトユニットセット」（1回1,850円・全3種)を8月31日11時よりオンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」にて予約開始する。

「エクシードモデルトリニティ RX-78-2 ガンダム ケーブル＋ライトユニットセット」（1回1,850円・全3種)

また、カプセル版として「エクシードモデルトリニティ RX-78-2 ガンダム」(1回1,500円・全3種)を2026年9月より順次全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたプレミアムガシャポン自販機シリーズにて販売する。

EXCEED MODEL TRINITY(エクシードモデルトリニティ)とは

「EXCEED MODEL TRINITY(エクシードモデルトリニティ)」とは、2017年から発売している、カプセルレスで本格的なディスプレイモデルが楽しめる「EXCEED MODEL(エクシードモデル)」シリーズを大幅に進化させた商品。

通常はカプセルの中に商品を納める仕様ですが、カプセルを組み立てパーツの一部として組み込み、カプセルトイとは思えないボリューム感を実現。さらに、ガシャポン®史上最大となる直径約90mmサイズのカプセルレスアイテムで、単品でディスプレイモデルとして楽しめることはもちろん、ラインアップを組み合わせて超大型のバストアップフィギュアとして飾ることが可能だ。

「エクシードモデルトリニティ RX-78-2 ガンダム ケーブル＋ライトユニットセット」（1回1,850円・全3種)

「EXCEED MODEL TRINITY(エクシードモデルトリニティ)」第1弾としてラインアップされるのは、「機動戦士ガンダム」を代表するモビルスーツ「RX-78-2 ガンダム」。全3種を組み合わせることで、ガシャポンのガンダム商品としては最大級となる全高約20cmのバストアップフィギュアが完成する。合体時には約20箇所が可動し、外部ハッチを開閉させて内部構造を観察できるなど、細やかな造形を楽しむことが可能。

ラインアップは「エクステリア」「インターナルストラクチャー」「コア・ファイターコクピット」の3種類。また、「ガシャポンオンライン」の予約分に付属するケーブルユニットやライトユニットは、3商品を合体させたバストアップモデルに組み合わせて使用する。

「エクステリア」に付属のケーブルユニットにはブラックとシルバーの動力ケーブル、レッドの電力ケーブルがあり、土台から頭部までつなげることが可能。

ヘッドライトユニット発光イメージ

コクピットライトユニット発光イメージ

「インターナルストラクチャー」に付属のヘッドライトユニットを頭部に仕込むことでツインアイ、また頭頂部のセンターにあるサブカメラと後方カメラを発光させることができる。さらに、「コア・ファイターコクピット」に付属するコクピットライトユニットではコクピットの内部全体を光らせることが可能。

エクステリア＋ケーブルユニット(ガシャポンオンライン限定)

エクステリアは頭部パーツとネックパーツのエクステリア(外側)パーツで構成・再現したモデルで、単体でもガンダムヘッドとしてディスプレー可能。

カプセル形態

組立時

インターナルストラクチャー＋ヘッドライトユニット（ガシャポンオンライン限定）

インターナルストラクチャーは頭部の外装を外した状態の、内部構造のヘッドモデル。

カプセル形態

組立時

コア・ファイターコクピット＋コクピットライトユニット（ガシャポンオンライン限定）

コア・ファイターの機首部分のディスプレイモデル。コクピットのキャノピーは開閉が可能となっており、パイロットであるアムロやコクピットパネルなどを観察することができる。

カプセル形態

組立時

ガシャポンオンライン限定版「エクシードモデルトリニティ RX-78-2 ガンダム ケーブル＋ライトユニットセット」は8月31日11時より予約受付を開始。価格は1回1,850円で、10月下旬頃の発送を予定している。

ケーブルユニットとライトユニットは付属しないカプセル版「エクシードモデルトリニティ RX-78-2 ガンダム」は、1回1,500円で9月から全国のプレミアムガシャポン自販機シリーズで順次展開される。

(C)サンライズ