「入ったらあかんエリアがある」ヒコロヒー、歌舞伎町で耳にしたウワサを調査　そこで知った現実とは

ヒコロヒーが、「入ったらあかんエリアがある」というウワサをきっかけに歌舞伎町を取材。現地で話を聞くなかで見えてきた現実や、子どもたちを取り巻く実情について語った。

歌舞伎町で「入ったらあかんエリアがある」というウワサをヒコロヒーが調査

ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング2』#3が1日に配信。番組初登場となる鰻和弘(銀シャリ)、ヤス(ナイチンゲールダンス)をはじめ、ヒコロヒー、森下直人(ななまがり)が出演。「東大首席を育てた親の流儀(銀シャリ/鰻和弘)」「歌舞伎町の入ったらあかんエリア(ヒコロヒー)」「描く人は下心がないのか? 人生初のヌードモデル(ななまがり/森下直人)」「ちょんまげ小僧は今? (ナイチンゲールダンス/ヤス)」といった、番組のためだけの体験談が芸人たちの話芸のもと語られた。

ヒコロヒーは、歌舞伎町で「入ったらあかんエリアがある」というウワサを耳にし、その実情を調査することに。当初は歌舞伎町の実情を知る人を探して街を歩いていたものの、気づけば物々しい雰囲気のラブホテル街へ足を踏み入れていたと振り返る。

そこには、ホテル前に等間隔で立つ“立ちんぼ”の女性たちの姿が。なかなか取材に応じてもらえないなか、かつてこの界隈にいたという女性から話を聞くことができたというヒコロヒー。彼女にラブホテル街に立つ女性たちの実情を聞くと、「トー横キッズと立ちんぼは敵対している」と明かされる。

そして、その理由について、「最近、トー横キッズたちがこのエリアへ流れてきている」「トー横キッズはその日を生きるためのお金を稼ぎ、立ちんぼは生活のために高額な報酬を得ているため、商売が成り立たなくなることから対立している」と、歌舞伎町のリアルを語る。

また、毎月のように飛び降りが起きているというビルや、その現実に慣れてしまった若者たちの姿など、歌舞伎町の知られざる現実が明かされ、スタジオも静まり返る。さらにヒコロヒーは、「ドーピングというよりジャーナリズムになっちゃうけど……」と前置きしながら、子どもたちを支援する大人や団体についても話し、粗品から「これはナイスドーピングでした」と評価を受け、スタジオは大きな拍手に包まれた。