元BE:FIRSTで俳優・三山凌輝(27)とのホテルでの密会が「不適切な関係」として文春オンラインで報じられたことを受け、元宝塚トップ娘役で俳優・花乃まりあ(33)の事務所は22日、公式サイトにコメントを掲載した。

花乃まりあ

「共演者の方と二人で時間を過ごしたことは事実です」

同事務所は、「花乃まりあに関する一部週刊誌の報道により、関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけすることを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「本人に事実関係を確認したところ、共演者の方と二人で時間を過ごしたことは事実です」と認め、「舞台の役を深めることが目的でございましたが、結果として不適切な判断であったことは事実であり、本人も自身の認識の甘さや判断の至らなさを重く受け止めております。弊社といたしましても、今回の問題を重く受け止め、本人に対して責任を持って行動するよう厳重注意をしております」と報告した。

三山は、2025年8月に俳優の趣里との結婚を発表し、同年9月に第1子が誕生。一方の花乃は、2021年6月に一般男性との結婚を発表し、2024年7月に第1子を出産した。2人は今月12日から上演を開始したミュージカル『愛の不時着』で共演中。パラグライダー飛行中の事故で北朝鮮に不時着した韓国の財閥令嬢ユン・セリ(花乃)と朝鮮人民軍軍人のリ・ジョンヒョク(三山)の国境を超えたラブストーリーが描かれる。

花乃まりあ事務所コメント 全文

平素より花乃まりあへご声援をいただき、ありがとうございます。

このたびは、花乃まりあに関する一部週刊誌の報道により、関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけすることを、心より深くお詫び申し上げます。

今回報じられた件につきまして、本人に事実関係を確認したところ、共演者の方と二人で時間を過ごしたことは事実です。舞台の役を深めることが目的でございましたが、結果として不適切な判断であったことは事実であり、本人も自身の認識の甘さや判断の至らなさを重く受け止めております。 弊社といたしましても、今回の問題を重く受け止め、本人に対して責任を持って行動するよう厳重注意をしております。

改めまして、このたびの件につきまして、皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしますことを真摯に受け止め、心より深くお詫び申し上げます。

花乃まりあマネジメント