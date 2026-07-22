乃木坂46賀喜遥香「誰も立候補しない係を進んでやろうと…」小学校での"係決め"の思い出を明かす

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。7月16日（木）の放送では、小学生の生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。「はじめまして！ 小学4年生の9歳です。毎日テレビやラジオではるか先生を見ると、笑顔がとってもかわいくて元気がもらえます。私のあこがれのお姉さんです！ 質問なのですが、はるか先生は小学生のとき、どんな係のお仕事をしていましたか？ 私は今、生き物係をがんばっています。これからもずっとおうえんしています。だいすきです♡」（愛知県 9歳）賀喜：かわいい～♡ 「あこがれのお姉さん」って言ってくれてありがとう！ 9歳だって！ どうなんだろう？ この時間も起きているのかな？ 私が4年生のときは起きていたっけ……いや、寝ていたな（笑）。生き物係なんだ、かわいいね！ 私が小学生のときも生き物係は人気だったな、一番人気だったかもしれない。いま小学生で生き物係の子たちは、何の生き物のお世話をしているんだろう？ 教えてほしいな～。私は、生き物係をやったことがなくて、あまり詳しくないから（笑）。私は人気どころの係をやらなかったんですよ。学級会で、先生が「はい、係を決めます」って黒板にいろんな係を書いて、「やりたい人は立候補して！」みたいな感じで手を挙げて、かぶったらじゃんけんで決めていたんです。私は小学生の頃から結構冷静だったから、じゃんけんをして争うのがめんどくさいなと思って（笑）。それなら、誰も立候補しない係を進んでやろうと思って。だから、別に人気がなかったわけじゃないんだけど、保健係とか給食係をやっていた！ 給食の台を押して教室まで運んでくるだけ（笑）。だから、リスナーちゃんはいいな～。私も生き物係をやりたかった！ どんなお仕事をしているのか教えて！ いつでもメッセージを送ってきてね。ありがとうございます！――ほかにも番組では、MVを観た生徒からの感想をチェックしていく場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info