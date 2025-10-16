1億円以上の借金が原因で両親が離婚、父とは疎遠のまま死別　「最後に言えなかった後悔がある」と語る九条ジョーはイタコへ会いに行った

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#7が11日に配信された。

本物のイタコへ会いに

番組では「父へ想いを伝えられるか? 青森イタコ(九条ジョー)」「ニッポンの和彫り(原田泰雅/ビスケットブラザーズ)」、「芸人界で話題! お笑いルポライターtakahiro(文田大介/囲碁将棋)」、「レースクイーンの今(吉田結衣/カーネーション)」といった、番組のためだけの体験談が芸人たちの話芸のもと語られた。

「死んだ人にもう一度会いたい」――そんな想いから、九条ジョーは青森県にいる本物のイタコへ会いに行った。熱帯魚屋を経営する実家の借金が1億円以上あり、その借金が原因で両親が離婚し、父とは疎遠に。その後コロナ禍も重なり面会できないまま父は他界してしまったと九条は語る。

18歳で芸人になる夢を明かした際には激しく衝突し、それきり言葉を交わせぬままの別れだったため、「父は僕の現状を何も知らない。芸人になって頑張ってるって、最後に言えなかった後悔がある」と語る九条は、亡き父と話せるかもしれない方法として、死者の魂を呼び出しその言葉を伝える「口寄せ」を選択。その「口寄せ」を行う、93歳の全盲のイタコ・中村タケ氏のもとを尋ねた。

「いいドーピングでしたね」

料金は謝礼として一律5,000円のみで、「これで亡くなった人に会えるなら安い」と実費で挑んだという九条。口寄せ本番、「必要なのは亡くなった方の名前・命日・住所だけ」と言われ、半信半疑のままスタートします。すると、神棚の前で唱えが繰り返されたあと、突然「安心して暮らしているから心配しないで」と“父の声”とされる言葉が始まったという。

しかし、期待していたような「2人だけの記憶」や「父親だと特定できる情報」はあまりなく、一方的な語りが続いたと語る九条。そんななかで不意に聞こえた「賭け事するなよ」という言葉に、「僕、実は、30歳でジャグラーにハマったんですよ」と明かす九条は思わずゾワっとしたと打ち明ける。

以降も淡々と“あちら側”の近況を語る“声”を前にして、「お父さんの声なのかは正直わからなかった」としながらも、九条は気づけば自然に涙を流していたそう。その涙の理由を聞いた粗品も「いいドーピングでしたね」と感慨深く語り、スタジオは温かな空気に包まれた。