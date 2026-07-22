FUJI ROCK '26開幕直前！ SMASHが明かすブッキング秘話と今回の見どころ紹介

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。今回の放送では、開催が迫る「FUJI ROCK FESTIVAL '26」に注目。主催のSMASH Corporationに、イベントの見どころについて話を伺いました。

◆金曜日にハイスタ、グラミー賞受賞のTURNSTILE 登場!!

7月24日（金）から26日（日）までの3日間にわたって開催される「FUJI ROCK FESTIVAL '26」。フェスを主催するSMASH Corporationで広報・ブッキングを担当する高崎亮さんをお迎えし、各曜日の見どころや注目アーティストについて話を聞きました。

今年のフジロックには、ルーキー・ア・ゴー・ゴーに出演する新人からヘッドライナーまで、200組以上のアーティストが出演します。なかでも藤井風さんやXGへの注目度は高く、高崎さんは「その勢いもあって、土曜日は5月に完売しました」と今年の盛り上がりを紹介します。

金曜日の注目アーティストとして名前が挙がったのは、アメリカのロックバンド、TURNSTILE（ターンスタイル）です。今年グラミー賞を受賞した実力派で、同じステージにはHi-STANDARDも出演予定。高崎さんは、「この流れを見せたいという思いがあって日割りを組みました。この流れが作れたと、お客さんにも喜んでもらえました」と、ブッキングへのこだわりを語ります。また、「聴いたらみんな知っているような楽曲もあるので、全方位的に見てもらいたい」と、リスナーへ呼びかけました。

◆遂にThe xxがヘッドライナーを担当

日曜日に登場する、カナダの2人組ユニット、Angine de Poitrine（アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ）も注目の存在です。高崎さんは、「発表したタイミングでもうバズが広がった」と反響の大きさを振り返り、「宇宙語みたいな感じで話すんですけど、演奏を見るとテクニックがすごい」と、その独創性と実力を紹介しました。さらに、FOO FIGHTERS（フー・ファイターズ）のデイヴ・グロールも高く評価していることを明かしました。

ヘッドライナーでは、イギリスの3人組バンド、The xx（ザ・エックス・エックス）にも特別な思い入れがあるといいます。The xxはレッドマーキー、ホワイトステージを経て、今回ついにグリーンステージのヘッドライナーとして迎えることになりました。高崎さんは、「ずっとうちの会社が育ててきて、やっとヘッドライナーで見せられるアーティストです。活動休止中も交渉を続けて、着地したアーティストです」と、その歩みを振り返りました。

また、高崎さん自身が担当する深夜ステージでは、オーストリア出身のDJ、salute（サルート）もおすすめの1人です。宇多田ヒカルやTOMORA（トモーラ）のリミックスを手がけるなど、世界的に注目を集める存在で、「日本ではけっこうマニアックかなと思ったんですけど、反響が大きかったです。ぜひ見てほしいですね」と魅力を語りました。

最後に、高崎さんは初めてフジロックを訪れる人へ向けて、「雨合羽と、防水の靴をぜひ揃えて来ていただければ」とアドバイス。山間部ならではの天候を踏まえ、万全の準備でフェスを楽しんでほしいと呼びかけました。イベントの詳細は、FUJI ROCK FESTIVALのオフィシャルサイトでご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：Blue Ocean

放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/bo/

番組公式X：@BlueOceanTFM